Eufy Security SmartTrack: Auch Anker setzt auf Apples Find My Netzwerk

Der Zubehör-Hersteller Anker bläst im November und Dezember noch mal zum Angriff. Anscheinend hat man sich die Apple-Nutzerschaft als Zielgruppe ausgesucht, denn erst vor kurzem wurde ja ein Ladegerät mit echtem MagSafe vorgestellt. Nun kündigen sich zwei AirTag-Alternativen an, die ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Mit seiner Smart Home Marke Eufy will Anker in den kommenden Wochen gleich zwei neue Dinge-Finder auf den Markt bringen: SmartTrack Link und SmartTrack Card. Die Besonderheit: Beide Produkte sind mit Apples Find My Netzwerk kompatibel, können also von jedem iPhone, iPad oder Mac aufgespürt werden.

Eufy SmartTrack Link und Card setzen auf AirTag-Technik

Der SmartTrack Link hat die Abmessungen 37 x 37 x 6,5 Zentimeter und soll rund 20 Euro kosten. Er verfügt über ein kleines Loch, um ihn an einem Schlüsselbund zu befestigen. Im Inneren werkelt eine CR2032-Knopfzelle, die den 10 Gramm schweren Tracker rund ein Jahr lang mit Energie versorgen soll. Spannend: Auf der Rückseite des Trackers ist ein QR-Code abgebildet. Wir gehen davon aus, dass man über die Eufy-App seine persönlichen Daten hinterlegen kann, so dass auch jemand ohne Apple-Gerät herausfinden kann, wem der gefundene Eufy SmartTrack Link gehört.

Mit einem Preis von knapp 30 Euro wird die Eufy SmartTrack Card etwas teurer. Sie kommt in Kreditkarten-Abmessungen daher und ist 2,4 Millimeter dünn. Damit ist sie genau so dünn wie der bereits bekannte Chipolo Card Spot. Auch Anker setzt bei diesem Tracker auf eine fest verbaute Batterie, die eine Lebensdauer von bis zu drei Jahren bieten soll.

In Japan ist der Eufy SmartTrack Link bereits gelistet und kann vorbestellt werden, die SmartTrack Card steht kurz vor dem Launch. Bei uns in Deutschland geht es dann hoffentlich auch bald los.

Atuvos Tracker als schnell verfügbare Alternative

Falls ihr nicht bis zum Launch der Eufy-Produkte warten möchtet und eine günstige AirTag-Alternative sucht, die ebenso auf das sehr geniale Find My Netzwerk von Apple setzt, dann schaut euch die Atuvos Tracker an. Aktuell ist wieder ein 20 Prozent Gutschein verfügbar, so dass der Preis auf rund 16 Euro sinkt.

