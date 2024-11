Beliebte Apple-Gadgets: AirPods Pro und AirTags im Angebot

Am frühen Sonntag haben wir gleich mal zwei richtig gute Angebote für euch am Start. Mehrere Händler, darunter auch Amazon, haben die Preise für zwei beliebte Apple-Gadgets gesenkt. Ihr könnt euch die Apple AirTags und die AirPods Pro der zweiten Generation zum Bestpreis der Black Week sichern.

Los geht es mit den Trackern, den AirTags. Die habt ihr in den letzten Tagen im 4er-Pack bereits für 99 Euro bekommen, jetzt ist der Preis auf 89 Euro (Amazon-Link) gefallen. Das ist zwar nicht der absolute Bestwert, aber ein Stückpreis von 22,25 Euro kann sich definitiv sehen lassen. Im Vergleich zu den günstigeren Drittanbieter-Trackern profitiert man bei den AirTags von Apple vor allem der zentimetergenauen Ortung per Ultrabreitband. Fragt mich nicht, wie oft ich mein Schlüsselbund schon so gesucht habe…

AirPods Pro zum ersten Mal unter 200 Euro

Einen richtig starken Preis bekommt ihr derweil bei den In-Ear-Kopfhörern von Apple. Die AirPods Pro der zweiten Generation bekommt ihr zum ersten Mal für unter 200 Euro. Nachdem der Preis in den letzten Wochen zwischen 230 und 240 Euro pendelte, werden die AirPods Pro jetzt für 199 Euro (Amazon-Link) verkauft. Das ist ein richtig gutes Angebot und entspricht einem Rabatt von 29 Prozent.

Die AirPods Pro bieten euch unter anderem 3D-Audio sowie aktive Geräuschunterdrückung und die neue Hörhilfefunktion. Außerdem ist das Ladecase mit USB-C und MagSafe ausgestattet.

Mit 199 Euro kosten die AirPods Pro der zweiten Generation übrigens genau so viel wie die „neuen“ AirPods der vierten Generation mit aktiver Geräuschunterdrückung – diese haben einen offiziellen Listenpreis von 199 Euro. Bei den AirPods Pro bekommt ihr natürlich noch mehr Features und einen deutlich besseren Klang. Wenn ihr mit dem In-Ear-Konzept zurecht kommt, sind es aus meiner Sicht die Kopfhörer für die Nutzung mit iPhone, iPad und Mac.