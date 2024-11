Teufel Airy Open TWS: Neue offene Kopfhörer mit sechsstündiger Akkulaufzeit

Musik, Hörbuch oder Podcast genießen, gleichzeitig aber noch die Umgebung wahrnehmen – das ist mittlerweile durch die sogenannte Open-Ear-Technologie und entsprechenden offenen Kopfhörern möglich. Mit den Airy Open TWS der bekannten Audiomarke Teufel gibt es nun ein neues Modell dieser Bauart. Die durch weiche Bügel am Ohr gehaltenen Kopfhörer sollen sich laut Hersteller „perfekt für den Sport in der Stadt und natürlich für alle, die In-Ears als unangenehm empfinden“, eignen.

Die noch recht junge Kategorie der Open-Ear-Kopfhörer unterscheidet sich maßgeblich von den populären In-Ears. Statt im Hörkanal zu sitzen, werden die Earbuds mittels eines Ohrbügels vor dem Gehörgang platziert. Die speziell gerichtete Charakteristik der verbauten Treiber lenkt den Klang direkt ins Ohr. Das sorgt für bestmögliche Klangqualität, ohne dabei den Gehörgang zu verschließen. So bleiben auch Umgebungsgeräusche gut wahrnehmbar.

Die Airy Open TWS empfehlen sich zum einen für alle sportlichen Aktivitäten in belebter Umgebung, bei denen man die Umwelt wahrnehmen möchte. Zum anderen ist das Modell ideal für alle, die mit In-Ears aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gut zurecht kommen. Sei es der Halt, die Passform oder das „verstopfte Ohr“-Gefühl, das viele Menschen nicht mögen und von dem einige wenige sogar Schwindelgefühle bekommen.

Guter Halt und volle Kontrolle

Die mit weichem, hautfreundlichen Silikon überzogenen Ohrbügel sorgen für sicheren und zugleich sehr bequemen Halt – selbst beim Joggen. Der Ohrhörer ist mit dem Bügel über ein gerastertes Gelenk verbunden, sodass er sich optimal ausrichten lässt und auch stabil an der gewünschten Position bleibt.

Das Smartphone kann dabei die meiste Zeit in der Tasche bleiben, da alle wesentlichen Funktionen inklusive Lautstärke direkt über Tippen und Wischen auf den Earbuds gesteuert werden. Bei Telefonaten und Videocalls sorgen insgesamt vier Mikrofone für eine gute und klare Sprachverständlichkeit. Zwei Mikrofone helfen, störende Umgebungsgeräusche zu unterdrücken, während die anderen beiden die Stimme einfangen.

Voll geladen spielen die Teufel Airy Open TWS circa sechs Stunden am Stück, bevor sie ihre Akkus im Ladecase auffrischen müssen. Dieses bietet genug Kapazität, um die Hooks mehr als zweimal komplett aufzuladen, so dass die Kopfhörer mit Case auf eine Gesamtausdauer von etwa 20 Stunden kommen. Leere Earbuds tanken in nur zehn Minuten im Case genug Energie für 90 Minuten Wiedergabe auf. Auch Schweiß und Regen beeindrucken die Airy Open TWS nicht, da die Ohrhörer nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt sind.

Die ersten Open-Ear-Kopfhörer von Teufel sind ab sofort im Webshop des Herstellers sowie in allen Teufel Stores in den Farben Night Black und Moon Gray zum Preis von 119,99 Euro erhältlich. Zum Start gibt es auf der Produktseite einen 10 Prozent Coupon.