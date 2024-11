Space/Time: Neuer Black Friday-App Deal stellt 13 Apps für 74 USD bereit

Der Black Friday zieht seine Kreise und hält auch in diesem Jahr einige gute Deals bereit. Nun haben sich Entwicklerteams mehrerer Mac-Apps zusammengetan und ein tolles Bundle an praktischen Anwendungen für macOS zusammengestellt, die im Paket zu einem stark vergünstigten Preis oder auch einzeln mit jeweils 50 Prozent Rabatt gekauft werden können.

Das Space/Time-Bundle wurde von Eugene, CEO bei Unclutter, ins Leben gerufen und hält insgesamt 13 verschiedene Mac-Apps mit einem satten Rabatt von 76 Prozent im Rahmen des Black Fridays bereit. „Wie du vielleicht schon erraten hast, fasst der Name ‚Space/Time‘ zwei wesentliche Aspekte der Arbeit mit einem Mac zusammen“, berichtet der Unclutter-CEO. „‚Space‘ steht für eine optimierte und aufgeräumte digitale Welt, während es bei ‚Time‘ darum geht, Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen – und damit Zeit zu sparen.“

Die von den Entwicklerteams zusammengestellten Apps sollen demnach dabei helfen, beides zu meistern. Das Konzept des Bundles sieht entweder vor, alle 13 Apps zusammen in einem Paket zum Preis von 74 USD (statt 309 USD Normalpreis), das entspricht einem Rabatt von 76 Prozent und einer Ersparnis von 235 USD, zu erwerben. Alternativ lassen sich die Anwendungen, die man bevorzugt, für die Hälfte des Standardpreises erwerben, so dass sich hier pro App 50 Prozent sparen lässt. Das Space/Time-Team gibt an, dass jeder Kauf von einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie abgedeckt ist.

Zu den angebotenen Apps gehören:

AirBuddy 2: Übernehme die die Kontrolle über deine drahtlosen Geräte unter macOS. Einfache, schöne Konnektivität in Echtzeit. (6,50 statt 13 USD)

Übernehme die die Kontrolle über deine drahtlosen Geräte unter macOS. Einfache, schöne Konnektivität in Echtzeit. (6,50 statt 13 USD) App Tamer: Überwache und reduziere die CPU-Auslastung von Anwendungen auf deinem Mac.

Erhalte die Kontrolle zurück und optimiere die Leistung. (7,50 statt 15 USD)

Überwache und reduziere die CPU-Auslastung von Anwendungen auf deinem Mac. Erhalte die Kontrolle zurück und optimiere die Leistung. (7,50 statt 15 USD) Bartender 5: Das ultimative Tool für die Verwaltung der Menüleiste deines Macs, das dir hilft, sie übersichtlich, sauber und ablenkungsfrei zu halten. (10 statt 20 USD)

Das ultimative Tool für die Verwaltung der Menüleiste deines Macs, das dir hilft, sie übersichtlich, sauber und ablenkungsfrei zu halten. (10 statt 20 USD) BatFi: BatFi trägt dazu bei, die Lebensdauer des Mac-Akkus zu maximieren, indem es ihn nur bei Bedarf zu 100 Prozent auflädt. (5 statt 10 USD)

BatFi trägt dazu bei, die Lebensdauer des Mac-Akkus zu maximieren, indem es ihn nur bei Bedarf zu 100 Prozent auflädt. (5 statt 10 USD) BusyCal: Die beste Kalender-App für macOS: Anpassbar, vollgepackt mit intelligenten, zeitsparenden Funktionen und fortschrittlicher Synchronisierung. (25 statt 50 USD)

Die beste Kalender-App für macOS: Anpassbar, vollgepackt mit intelligenten, zeitsparenden Funktionen und fortschrittlicher Synchronisierung. (25 statt 50 USD) CleanShot X: Erfasse den Bildschirm deines Macs wie ein Profi. Schnell, flexibel und so benutzerfreundlich, dass es sich wie Magie anfühlt. (14,50 statt 29 USD)

Erfasse den Bildschirm deines Macs wie ein Profi. Schnell, flexibel und so benutzerfreundlich, dass es sich wie Magie anfühlt. (14,50 statt 29 USD) DaisyDisk: Finde heraus, was deinen Festplattenspeicher beansprucht und gelange ihn

auf die effizienteste und einfachste Weise zurück. (5 statt 10 USD)

Finde heraus, was deinen Festplattenspeicher beansprucht und gelange ihn auf die effizienteste und einfachste Weise zurück. (5 statt 10 USD) Keyboard Maestro: Die führende Mac-Automatisierungsanwendung. Automatisiere alles – Anwendungen, Websites, Texte, Bilder – auf Befehl oder nach Zeitplan. (18 statt 36 USD)

Die führende Mac-Automatisierungsanwendung. Automatisiere alles – Anwendungen, Websites, Texte, Bilder – auf Befehl oder nach Zeitplan. (18 statt 36 USD) KeyCue: Zeige sofort alle Tastenkombinationen für jede Anwendung an, und erstelle eigene Tastenkombinationen für häufig verwendete Befehle. (15 statt 30 USD)

Zeige sofort alle Tastenkombinationen für jede Anwendung an, und erstelle eigene Tastenkombinationen für häufig verwendete Befehle. (15 statt 30 USD) Swish: Wahnsinnig gute Fensterverwaltung. Steuere deinen Mac schneller als je zuvor mit magischen Trackpad-Gesten. (8 statt 16 USD)

Wahnsinnig gute Fensterverwaltung. Steuere deinen Mac schneller als je zuvor mit magischen Trackpad-Gesten. (8 statt 16 USD) TextSniper: Extrahiere sofort jeden nicht kopierbaren Text vom Bildschirm deines Macs. So einfach wie ein Bildschirmfoto. Buchstäblich. (5 statt 10 USD)

Extrahiere sofort jeden nicht kopierbaren Text vom Bildschirm deines Macs. So einfach wie ein Bildschirmfoto. Buchstäblich. (5 statt 10 USD) TextSoap 9: Leistungsstarke Texttransformationen mit nur einem Klick. (25 statt 50 USD)

Leistungsstarke Texttransformationen mit nur einem Klick. (25 statt 50 USD) Unclutter: Ein neuer Bereich auf deinem Desktop zur effizienten Verwaltung deiner täglichen Dateien, Notizen und Daten in der Zwischenablage.

Die bekanntesten Apps aus dem Bundle dürften wohl Bartender 5, BusyCal, DaisyDisk und Unclutter sein, die auch bei uns im Blog schon häufiger Bestandteil der News waren. Das Space/Time-Bundle ist seit dem gestrigen 27. November 2024 online und wird drei Wochen lang bis zum 18. Dezember dieses Jahres verfügbar sein. Unter diesem Link könnt ihr beim Space/Time-Bundle zuschlagen.