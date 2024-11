iPhone 17 Pro: Diese acht Features soll das Flaggschiff-Smartphone aufweisen

Auch wenn es zur iPhone-Keynote, die mutmaßlich wie gehabt im September 2025 stattfinden wird, noch rund zehn Monate hin sind, schwirren im Netz bereits zahlreiche Gerüchte um Neuerungen, Designänderungen und Upgrades herum. So einige Leaker und Analysten wagten bereits den Blick in die Apple-Kristallkugel – oder haben sehr gute Beziehungen zur Produktions- oder Zulieferer-Kette. Wir stellen daher die wichtigsten acht Features vor, die Apples kommendes Flaggschiff, das iPhone 17 Pro, aufweisen könnte (via MacRumors).

Prozessor: A19 Pro-Chip von Apple

Die Pro-Modelle der kommenden iPhone 17-Generation sollen über die nächste Generation von Apples hauseigenen Chips, dem A19 Pro, verfügen. Dieser soll laut Berichten mit TSMCs neuem 3 nm-Prozess gefertigt werden und wie bei jedem Generationswechsel über eine bessere Performance und Effizienz verfügen.

WLAN: WiFi 7-Chip von Apple

Laut eines Berichts soll mindestens eines der kommenden iPhone 17-Modelle über einen WiFi 7-Chip verfügen, der erstmals von Apple selbst, und nicht wie bisher vom Zulieferer Broadcom gefertigt wird.

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Glaubt man den Gerüchten, soll der Arbeitsspeicher des iPhone 17 Pro und Pro Max aufgestockt werden. Waren es bei allen iPhone 16-Modellen noch 8 GB RAM, so könnten die kommenden Pro-Modelle über 12 GB RAM verfügen, um für eine bessere Leistung bei Apple Intelligence und beim Multitasking zu sorgen.

Frontkamera: 24 Megapixel

Wie bei jedem neuen iPhone dürfte Apple auch im nächsten Jahr für eine verbesserte Kameraleistung sorgen. Alle vier iPhone 17-Modelle sollen den Gerüchten zufolge mit einer verbesserten 24-Megapixel-Frontkamera ausgestattet werden. Zum Vergleich: Bei den iPhone 16-Modellen setzt man noch auf eine 12-Megapixel-Frontkamera.

Rückkamera: 48 Megapixel mit Tele-Objektiv

Kommt beim iPhone 16 Pro noch eine 12-Megapixel-Telefoto-Linse zum Einsatz, soll selbige im iPhone 17 Pro (Max) 48 Megapixel aufweisen.

Kameradesign: Rechteckige Anordnung

Auch die Anordnung der rückseitigen Kameralinsen könnte sich einigen Gerüchten zufolge mit der kommenden iPhone 17 Pro-Generation verändern: Von einem „größeren rechteckigen Kamerabuckel“ ist die Rede.

Material: Aluminiumrahmen

Hat Apple noch bei den letzten iPhone-Generationen auf einen Edelstahl- (iPhone X bis iPhone 14 Pro) oder Titan-Rahmen (iPhone 15 Pro und iPhone 16 Pro) gesetzt, soll man bei der kommenden Generation auf einen Aluminiumrahmen setzen. Die Rückseite soll zum Teil ebenfalls aus Aluminium und auch aus Glas bestehen.

Design: Kleinere Dynamic Island

Explizit für das iPhone 17 Pro Max steht eine „viel schmalere Dynamic Island“ im Raum. Diese soll einher gehen mit Apples Einführung einer „Metalens“ für die Face ID-Erkennung auf der Vorderseite des iPhones.

Wie immer gilt bei Gerüchten: Apples Pläne können sich bis zur Veröffentlichung der neuen iPhone-Generation noch deutlich ändern. Oft jedoch bewahrheiten sich viele der zuvor mutmaßlichen Features oder Neuheiten in einem neuen Apple-Produkt.

Welche Funktionen würdet ihr euch für die neue iPhone 17-Generation wünschen? Und auf welche könntet ihr verzichten? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.

Fotos: MacRumors; Victor Carvalho/Canaltech.