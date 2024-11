Apple kündigt Black Friday-Aktion an: Geschenkkarte bis zu 200 Euro gratis erhalten

Während andere Händler schon jetzt in die Black Friday Woche starten, geht es bei Apple erst am 29. November los. Bis zum 2. Dezember 2024 könnt ihr dann beim Kauf eines qualifizierten Produkts eine Apple Gift Card in Höhe von bis zu 200 Euro gratis erhalten.

Black Friday bei Apple

iPhone 15/15 Plus : 75 Euro Apple Gift Card

: 75 Euro Apple Gift Card iPhone 14/14 Plus : 50 Euro Apple Gift Card

: 50 Euro Apple Gift Card iPhone SE : 25 Euro Apple Gift Card

: 25 Euro Apple Gift Card iPad Pro M4 : 100 Euro Apple Gift Card

: 100 Euro Apple Gift Card iPad Air M2 : 75 Euro Apple Gift Card

: 75 Euro Apple Gift Card iPad (10. Gen) : 50 Euro Apple Gift Card

: 50 Euro Apple Gift Card 15″ MacBook Air mit M3 Chip : 200 Euro Apple Gift Card

: 200 Euro Apple Gift Card 13″ MacBook Air mit M3 Chip : 175 Euro Apple Gift Card

: 175 Euro Apple Gift Card 13″ MacBook Air mit M2 Chip : 150 Euro Apple Gift Card

: 150 Euro Apple Gift Card Apple Watch SE : 50 Euro Apple Gift Card

: 50 Euro Apple Gift Card AirPods 4 : 25 Euro Apple Gift Card

: 25 Euro Apple Gift Card AirPods Pro (2. Generation): 50 Euro Apple Gift Card

50 Euro Apple Gift Card AirPods Max : 75 Euro Apple Gift Card

: 75 Euro Apple Gift Card Apple TV 4K : 25 Euro Apple Gift Card

: 25 Euro Apple Gift Card HomePod: 50 Euro Apple Gift Card

50 Euro Apple Gift Card Beats Flex, Solo Buds, Pill : 25 Euro Apple Gift Card

: 25 Euro Apple Gift Card Beats Studio Pro, Solo4 Wireless, Fit Pro, Studio Buds+: 50 Euro Apple Gift Card

50 Euro Apple Gift Card Apple Pencil (2. Generation), Apple Pencil Pro : 25 Euro Apple Gift Card

: 25 Euro Apple Gift Card Magic Keyboard für M4 iPad Pro, M2 iPad Air, Magic Keyboard Folio, Smart Folio: 25 Euro Apple Gift Card

Alle weiteren Informationen zur Aktion könnt ihr jetzt im Apple Online Store abrufen.