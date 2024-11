Versand ohne Eile: Amazon bietet euch ab sofort 1 Prozent Rabatt

In den letzten Jahren kannte Amazon mit Prime immer nur eine Richtung: Der Versand sollte schneller und schneller laufen. Mittlerweile setzt man bei den allermeisten Paketen auf einen eigenen Kurierdienst, baut immer mehr Lager auf und bietet bei vielen Produkten sogar eine Lieferung am selben Tag an.

Insbesondere diesen Service habe ich in der Vergangenheit immer wieder genutzt, wobei es hier bei der Verfügbarkeit auch extreme Unterschiede bei den Stadtteilen gibt (Büroadresse vs. Privatadresse). Ab sofort bietet euch Amazon bei zahlreichen Produkten auch den genau umgekehrten Weg an: Den Versand ohne Eile.

„Wenn du deine Bestellung nicht sofort brauchst, kannst du den gratis Versand ohne Eile wählen und erhältst einen sofortigen Rabatt“, heißt es von Amazon. „Das Lieferdatum für den Versand ohne Eile wird dir an der Kasse angezeigt. Indem du den ‚Ohne Eile Versand‘ wählst, hilfst du uns, Lieferungen für Kunden mit dringenden Bedürfnissen zu priorisieren.“

Versand ohne Eile macht das MacBook Air 10 Euro günstiger

Den langsamen Versand mit Rabatt müsst ihr an der Kasse aktiv auswählen, der Preisnachlass wird dann im Anschluss automatisch abgezogen. 1 Prozent sind es, egal, wie teurer euer Produkt ist.

Das bedeutet: Beim MacBook Air, das aktuell für 999 Euro angeboten wird, spart ihr 9,99 Euro. Aber wie oft tätigt man solche großen Bestellungen? Oftmals sind ja nur 20 bis 50 Euro im Warenkorb – und da liegt die Ersparnis dann im Cent-Bereich.

Und ich bin da ganz ehrlich: Wenn ich irgendeinen Kram bestelle, dann kommt es mir nicht auf die paar Cent an. Wenn ich dagegen auf etwas teurer gespart habe und es mir dann endlich bestelle, dann möchte ich nicht unbedingt eine Woche länger darauf warten. Jedenfalls nicht, wenn ich dann am Ende nur 10 Euro spare. Mir müsste Amazon da schon ein bisschen mehr entgegenkommen…