The Abandoned Planet: Klassiches Abenteuer jetzt für iOS erschienen

Wer in diesen regnerischen und stürmischen Tagen mal wieder so richtig in ein Adventure-Game im Stil der Klassiker wie Riven und Myst eintauchen will, sollte sich unbedingt die Neuerscheinung The Abandoned Planet (App Store-Link) im deutschen App Store genauer ansehen.

The Abandoned Planet vom Entwicklerteam Dexter Team und den Publishern von Snapbreak Games aus dem schwedischen Malmö steht seit kurzem zum Download für iPhones und iPads im App Store bereit. Zur Installation benötigt es neben rund 231 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der App Store-Beschreibung steht das Spiel auch in einer deutschen Lokalisierung bereit. Sollte diese nicht direkt beim Start ausgewählt sein, kann sie in den Einstellungen der App eingerichtet werden. The Abandoned Planet lässt sich gratis ausprobieren und über einen In-App-Kauf in Höhe von 6,99 Euro zur Vollversion hochstufen.

„Wenn sich ein Wurmloch im Weltraum öffnet, wird eine Astronautin hinuntergeschleudert und stürzt auf einem fernen Planeten ab. Aber wo ist sie? Wo sind all die Bewohner des Planeten? Und wie wird sie nach Hause zurückkehren? Löse das Rätsel und entdecke das Geheimnis in diesem 2D-Point-and-Click-Abenteuer aus der Ich-Perspektive mit Pixelgrafik. Inspiriert von Spielen wie Myst und Riven, mit einem Hauch der LucasArts-Abenteuer der 90er, wird The Abandoned Planet sicherlich das Bedürfnis nach einem klassischen Adventure-Spiel stillen.“

Trostlose Alienwelt, Puzzles und Retro-Pixelgrafik

So berichtet das Publisherteam von Snapbreak Games im deutschen App Store über die Neuerscheinung. The Abandoned Planet lässt die Spieler und Spielerinnen in eine einsame, trostlose Alienwelt abtauchen, in der sich die Protagonistin in Form einer Astronautin mit ihrem kleinen Robotergefährten zurechtfinden muss. Neben zahlreichen Rätseln hält das Spiel auch so einige Puzzles bereit, die es zu lösen gilt.

Hunderte Schauplätze, eine klassische RetroArt-Pixelgrafik, eine komplette Sprachausgabe samt deutschen Untertiteln und ein hervorragender Soundtrack sorgen für jede Menge Unterhaltung im Abenteuer-, Point-and-Click- und Puzzle-Genre. Wer sich auch nur ansatzweise für eine dieser Kategorien interessiert, sollte The Abandoned Planet einmal ausprobieren und bei Gefallen den fairen In-App-Kauf der Vollversion tätigen. Der abschließende Trailer bei YouTube liefert euch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung. Bei Steam gibt es darüber hinaus auch eine Version für macOS und Windows.