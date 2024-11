Meross: Wasserdichte Outdoor-Steckdose mit HomeKit lässt sich bestellen

Meross hat eine neue smarte Outdoor-Steckdose (Amazon-Link) vorgestellt, die sich als praktische und vielseitige Lösung für den Außenbereich erweist. Die Steckdose entspricht der IP44-Norm, was bedeutet, dass sie gegen Spritzwasser geschützt ist und damit auch bei Regen bedenkenlos verwendet werden kann. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, den Stromverbrauch zu messen. Diese Funktion kann über die Meross-App genutzt werden, die Verbrauchsdaten jedoch sind ausschließlich dort abrufbar. Praktisch ist die Doppelsteckdose vor allem, da ihre beiden Anschlüsse unabhängig voneinander geschaltet werden können – entweder direkt in der Meross-App oder per Sprachsteuerung über HomeKit, Alexa oder Google Assistant.

Die smarte Steckdose eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen. Dank der maximalen Belastbarkeit von 16 Ampere und 3.840 Watt können zahlreiche Geräte betrieben werden, etwa Poolfilter, Heizungspumpen, Gartenlampen oder elektrische Werkzeuge. Besonders interessant: Ihr könnt die Steckdose nutzen, um ein Balkonkraftwerk anzuschließen. So lässt sich bequem überprüfen, wie viel Solarstrom euer kleines Solarpanel erzeugt hat – eine nützliche Funktion für alle, die ihren eigenen Stromverbrauch besser im Blick behalten möchten.

Meross Outdoor Steckdose jetzt im Angebot kaufen

Mit einem 150 Zentimeter langen Kabel lässt sich die Steckdose flexibel platzieren. Zudem bietet Meross die Möglichkeit, die Steckdose mit einer Schraube an der Wand zu befestigen, was zusätzliche Stabilität und Sicherheit gewährleistet. Der Hersteller verkauft die Steckdose nicht nur im eigenen Shop, sondern auch über Amazon. Zum Markstart wird sie dort zu einem Aktionspreis von 30,59 Euro statt 35,99 Euro angeboten. Die Lieferzeit ist jedoch etwas länger – die ersten Geräte werden erst Anfang Januar verschickt.

Mit dieser Outdoor-Steckdose liefert Meross eine durchdachte Lösung für smarte und energieeffiziente Anwendungen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon.

