November 2022: Die besten neuen Apps und Spiele im Überblick

Die neue Wetter-App Overlook Weather des deutschen Entwicklers Bastian Andelefski ist auf ein Minimum reduziert, sieht dafür optisch einfach nur ansprechend aus. Der Download ist kostenlos und verzichtet auf Werbung. Wenn man mit dem Finger über die Anzeige fährt und so zwischen den Stunden wechselt, ändert sich auch die grafische Darstellung – das sieht wirklich klasse aus. Des Weiteren bietet Overlook Weather drei Widgets für den Homescreen an. Für den Sperrbildschirm gibt es ebenfalls ein Widget inklusive Wetterkurve.

Das neue Tallowmere 2 lässt sich am besten als Indie-Platformer mit Anleihen an Rollenspiele und Roguelike-Games beschreiben. Im zweiten Teil warten erneut düstere Dungeons, zahlreiche fiese Kontrahenten, großartige Kampf-Effekte und -Partikel, sowie jede Menge Waffen, Upgrades und Power-Ups auf die Spieler und Spielerinnen. Zum Start ist man allerdings lediglich mit einer Axt und einem Schild ausgestattet, kann sich aber im Verlauf des Spiels weiter verbessern und so noch mächtigere Schäden bei Gegnern anrichten.

Der neue Next DB Navigator steht ab sofort für das iPhone zum Download bereit. Die App ist 142,7 MB groß und soll laut Beschreibung „alles Wichtige für die Reise mit der Deutschen Bahn“ anbieten. Zum Start ist der Funktionsumfang allerdings begrenzt, neue Funktionen werden jetzt häppchenweise verfügbar gemacht. Die App steht als separater Download bereit und soll früher oder später den bekannten DB Navigator ablösen. Ihr könnt nun schon einen Blick riskieren und die Entwicklung verfolgen.

Im Mittelpunkt der von NBA 2K23, das exklusiv auf Apple Arcade erschienen ist, steht der neue Greatest-Modus, in dem man mit zahlreichen Legenden aus der NBA spielen kann. Einige Beispiele gefällig? Wie wäre es etwa mit Michael Jordan, Shaquille O’Neal oder Dirk Nowitzki? Gespielt werden kann NBA 2K23 Arcade Edition übrigens nicht nur auf dem iPhone oder iPad, sondern auch auf dem Mac und Apple TV. Besonders wichtig ist auf allen Plattformen sicherlich de Unterstützung für Gamecontroller, alternativ kann man es aber auch mit virtuellen Buttons auf dem Bildschirm versuchen.

In Duolingo Math wird wenig überraschend Mathematik gelernt und trainiert. Dabei zielt das Entwicklerteam auf zwei verschiedene Nutzergruppen: Schülerinnen und Schüler können im Lern-Modus die ersten Schritte mit Grundschul-Mathematik machen, während Erwachsene und Fortgeschrittene auf das Gehirntraining zurückgreifen und dort mit Zahlen jonglieren können. Was ich klasse finde: Duolingo Math kann kostenlos und auf Wunsch auch ohne Anmeldung genutzt werden, zudem sind in der Anwendung keine In-App-Käufe enthalten.

Ein Spiel rund um die Stickerei? Auf jeden Fall mal etwas anderes. Am Ende ist Stitch ein ziemlich hübsch gestaltetes Puzzle-Spiel, bei dem man sich entspannt zurücklehnen und kleine Rätsel lösen kann. Als Belohnung bekommt man am Ende ein tolles Motiv für die eigene Sammlung. Die Steuerung von Stitch ist denkbar einfach. Einige der Felder sind mit Zahlen markiert. Rund um dieses Feld muss dann die entsprechende Anzahl an Feldern „bestickt“ werden, wozu ihr allerdings nur mit dem Finger über das Display streichen müsst.