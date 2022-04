Poly Sync 10: USB-Freisprecher bringt guten Sound ins Home Office

Poly, früher auch unter den Namen Plantronics und Polycom bekannt, hat heute mit dem Poly Sync 10 seinen neuen tragbaren Konferenzlautsprecher vorgestellt. Das jüngste und kleinste Mitglied der Poly Sync-Familie liefert HiFi-Qualität und ein leichtes, schlankes Design. Damit ist das Poly Sync 10 der optimale Begleiter für das Homeoffice oder kleine Meetingräume.

Hybrides Arbeiten ist längst kein utopisches Szenario mehr. In vielen Haushalten wird regelmäßig vom eigenen Schreibtisch aus gearbeitet. Mit dem Poly Sync 10 soll dann der Wechsel zwischen Homeoffice und Büro noch problemloser von der Hand gehen: Der Lautsprecher passt in jede Tasche und ist via Plug-and-Play schnell angeschlossen.

„Egal ob im Meeting oder zuhause – das Gerät sorgt in jeder Umgebung für guten Sound und stellt den Sprechenden in den Mittelpunkt: Ein lenkbares Array aus zwei Mikrofonen blendet Hintergrundgeräusche aus und fokussiert sich auf die Stimme. Vollduplex-Audio verbessert zudem den Gesprächsfluss und stellt sicher, dass alle Teilnehmenden bestens gehört werden. Zwischen den Meetings überträgt der Poly Sync 10 Musik, Podcast oder Videosound in HiFi-Qualität mit Leistungsverstärker.“

So berichtet Poly in einer Nachricht an uns. Um flexibel nutzbar zu sein, lässt sich die Freisprecheinrichtung sowohl über USB-A-, als auch über USB-C-Anschluss an den Laptop anschließen. Über die kostenlos im App Store erhältliche Poly Lens-App kann die Software immer auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Darüber hinaus ist ist der Poly Sync 10 für Microsoft sowie Zoom zertifiziert. Und sollte doch mal die Kaffeetasse überschwappen: Der Poly Sync 10 ist wasser- und staubdicht nach IP64. Der Poly Sync 10 ist ab sofort weltweit bei allen bekannten Resellern sowie bei Amazon zum Preis von 133,95 Euro erhältlich (Amazon-Link). Auf der Produktseite von Poly gibt es zudem weitere Infos zur Neuerscheinung.