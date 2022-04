Roidmi Neo: 3-in-1 Nass- und Trockensauger jetzt bei Indiegogo unterstützen

Beim Crowdfunding-Portal Indiegogo gibt es immer wieder spannende Kampagnen, die sich zu unterstützen lohnen. Aktuell gibt es mit dem Roidmi Neo einen 3-in-1 Nass- und Trockensauger, der noch nach Unterstützung sucht. Die Crowdfunding-Aktion läuft noch 30 Tage lang und wurde bereits von über 120 Personen voll finanziert. Das ursprüngliche Finanzierungsziel von 4.700 Euro wurde mit derzeitigen 52.634 Euro deutlich überschritten. Man kann also davon ausgehen, dass der Roidmi Neo bald produziert und dann in den heimischen vier Wänden seine Arbeit verrichten kann.

Das Unternehmen Roidmi ist kein unbekanntes bei Indiegogo und Co.: Bis heute hat man ganze 12 erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen veröffentlicht und dabei etwa vier Millionen USD eingesammelt. Auch für den Roidmi Neo verspricht man nicht nur einen kostenfreien weltweiten Versand und eine dreijährige Garantiezeit, sondern auch eine garantierte Auslieferung ab Juli 2022 sowie einen professionellen Kundenservice.

Der Roidmi Neo verfügt als kombinierter Nass- und Trockensauger für den Hausgebrauch über insgesamt neun Reinigungstechnologien, darunter eine integrierte elektrolysierte Wassersterilisation, eine One-Button-Wasserspray-Funktion sowie ein eigenes Selbstreinigungs- und Lufttrockungs-Feature. Ein Infrarotsensor erkennt zuverlässig Schmutz und passt die Reinigung entsprechend an. An der Oberseite gibt es darüber hinaus ein LED-Farbdisplay, was den Akku- und Wasserstand, Arbeitsstatus und die drahtlose Verbindung anzeigt, eine Sprachausgabe benachrichtigt die Nutzer und Nutzerinnen über Probleme oder Vorsichtsmaßnahmen.

Bis zu 150 qm mit einer Akkuladung reinigen

Mit einer Aufladung des 3.500 mAh-Akkus können bis zu 150 qm Flächen bzw. bis zu 35 Minuten lang gereinigt werden, zudem gibt es eine Saugkraft von 12,4 kPa. Der Nass- und Trockensauger benötigt keine zusätzlichen Putzmittel, sondern reinigt allein mit Wasser. Dafür sorgt ein Hochgeschwindigkeitsmotor mit 60.000 U/min und einer Leistung von bis zu 180 Watt. Flecken werden bis zu 700 Mal pro Minute geschrubbt, um vollständig auch eingetrocknete oder tieferliegende Verschmutzungen beseitigen zu können. Der Roidmi Neo wird mit einem 720 ml Frischwasser- und 690 ml Schmutzwassertank ausgeliefert.

Der Roidmi Neo lässt sich gegenwärtig bei Indiegogo zu Preisen von 369 USD (ca. 347 Euro) unterstützen. Dies entspricht 38 Prozent Ersparnis gegenüber dem späteren regulären Kaufpreis von 599 USD. Der Versand soll weltweit im Juli dieses Jahres erfolgen. Ein abschließendes YouTube-Video von Roidmi zeigt den Roidmi Neo bei einer Reinigungsaktion mit verschiedensten Flecken.