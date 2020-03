iPad Air der dritten Generation: Apple meldet Display-Probleme

Ihr habt ein iPad Air der dritten Generation im Einsatz? Das ist das aktuelle Modell mit 10,5 Zoll Display. Dann solltet ihr diese kleine Information für den Fall der Fälle im Hinterkopf behalten: Apple hat ein Reparatur-Programm gestartet.

Aktuell sind ja eh noch alle verkaufen Geräte des am 18. März 2019 vorgestellten iPad Air der dritten Generation innerhalb der einjährigen Apple-Garantie. Sollte es danach zu Problemen mit dem Display kommen, springt Apple aber ebenfalls ein. So heißt es in einem Support-Dokument:

Apple hat festgestellt, dass bei einer begrenzten Anzahl von Geräten des iPad Air (3. Generation) unter bestimmten Umständen dauerhaft ein leerer Bildschirm angezeigt wird. Bevor sich der Bildschirm leert, kann es zu einem kurzen Flackern oder Aufleuchten kommen. Betroffene Geräte wurden zwischen März 2019 und Oktober 2019 hergestellt. Qualifizierte Geräte werden von Apple oder einem autorisierten Apple Service Provider kostenlos repariert.

Die Reparatur bzw. der Austausch wird von Apple selbst in allen Apple Stores, über den Apple Support oder einen autorisierten Apple Service Provider abgewickelt. Alle Informationen dazu erhaltet ihr im verlinkten Support-Dokument.