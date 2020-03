Neue iPhone 12-Leaks: Wird es das größte iPhone-Update seit Jahren geben?

Fast wöchentlich gibt es neue Prognosen und Gerüchte vom altbekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo oder anderen Quellen, die Einsicht in die Zuliefererkette von Apple haben und zeitgleich sehr redselig sind. Ein neuer Leak mit „nachgewiesener Erfolgsquote“, wie es im Original-Artikel des Magazins BGR heißt, bringt nun einige spannende Informationen auf den Tisch.

Auch wenn mit dem Release der neuen iPhone 12-Generation wohl erst in etwa einem halben Jahr zu rechnen ist, scharren Apple-Fans für gewöhnlich schon vorher mit den Füßen. Zur iPhone 12-Generation gab es bereits vor der Veröffentlichung der aktuellen iPhone 11-Modelle erste Prognosen und Leaks, unter anderem vom bereits erwähnten TF International Securities-Analysten Ming-Chi Kuo.

Laut der nun von BGR herangezogenen Quelle, Max Weinbach von xda-developers, soll das wohl wie üblich im Herbst 2020 vorgestellte iPhone 12 über „Apples erste große Design-Überarbeitung in drei Jahren“ verfügen. „Es wird immer noch eine Notch auf der Vorderseite und eine große quadratische Kameraanordnung auf der Rückseite haben, aber die Glasfront und -rückseite werden über einen neuen Mittelrahmen mit flachen Metallkanten verfügen. Die Modelle werden auch die ersten 5G-Smartphones von Apple sein. Dies wird als entscheidende Ergänzung angesehen, da 5G-Netzwerke in zahlreichen wichtigen Smartphone-Märkten allmählich expandieren.“

iPhone 12 Pro Max mit 4.400 mAh-Akku

Max Weinbach hatte schon in der Vergangenheit stets akkurate Leaks zu bisher unveröffentlichten Geräten veröffentlicht. In seinen Ausführungen, die auch in einem YouTube-Video in Kooperation mit EverythingApple Pro zu sehen sind (unter dem Artikel), geht Weinbach unter Berufung seiner Quellen anderem von einer 64-Megapixel-Hauptkamera und einem erweiterten Nachtmodus, der sich mit allen Objektiven auf der Rückseite verwenden lässt, im kommenden iPhone 12 aus. Die iPhone 12 Pro-Modelle sollen außerdem einen verbesserten Zoom und einen neuen Time of Flight (ToF)-Sensor besitzen – dazu hatte sich auch Analyst Kuo bereits geäußert. Weiterhin soll es einen neuen Makro-Modus für eindrucksvolle Nahaufnahmen und einen Smart XDR-Modus für ausgeglichene HDR-Fotos geben.

Zu den weiteren prognostizierten Features des iPhone 12 zählt laut Max Weinbach auch ein 4.400 mAh-Akku im iPhone 12 Pro Max und ein Display mit einer Bildwiederholungsrate von 120Hx. Vor allem jedoch die Neuheiten im Kamera- und Design-Bereich könnten die iPhone-Verkäufe für Apple in diesem Jahr sprunghaft ansteigen lassen. Waren vor einigen Jahren iPhone-Fotos noch das Nonplusultra unter Smartphone-Besitzern, hat die Android-basierte Konkurrenz von Samsung, Google, Huawei und Co. mittlerweile stark aufgeholt und mit großen Investitionen die Kameratechnologie der eigenen Geräte stark verbessert. Aktuell rangiert das aktuelle iPhone 11 Pro Max lediglich auf Platz 7 der Kamera-Rangliste von DxOMark, hinter Modellen wie dem neuen Xiaomi Mi 10 Pro oder dem Huawei Mate 30 Pro 5G. Foto: EverythingApplePro.