Außergewöhnliche Frauen 2: Reise zu den klügsten und mutigsten Frauen aller Zeiten

Am 8. März 2020 wird auch in diesem Jahr der Internationale Weltfrauentag gefeiert. Pünktlich dazu ist nun im App Store die App Außergewöhnliche Frauen 2 (App Store-Link) erschienen, die sich zum Preis von 4,49 Euro auf iPhones und iPads gleichermaßen herunterladen lässt. Der Download ist etwa 627 MB groß und erfordert auf dem Gerät iOS 10.0 oder neuer, zudem ist eine deutsche Lokalisierung vorhanden.

„Wie viele weibliche Mathematiker kennst du? Und wie viele Bergsteigerinnen oder Leistungsschwimmerinnen?“, fragen die Entwickler von Learny Land im App Store. „Die Geschichte ist voll von Frauen, die Kriegerinnen und Rebellinnen waren und unglaubliche Dinge vollbracht haben. Es ist an der Zeit, sie kennen zu lernen! Von Schriftstellerinnen und Aktivistinnen bis hin zu Archäologinnen und Sängerinnen, die sich für Bürgerrechte einsetzten, ist dies eine faszinierende Reise durch die Geschichte und die Gegenwart einiger der klügsten und mutigsten Frauen aller Zeiten.“

Insgesamt finden sich in Außergewöhnliche Frauen 2 neun Biografien von interessanten Frauen der Geschichte und Gegenwart, die mit ihrem Handeln dazu beigetragen haben, dass die Welt zu einem besseren Ort geworden ist. So gibt es unter anderem detaillierte Lebensläufe und Infos zur „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling, der südafrikanischen Sängerin und Menschenrechts-Aktivistin Miriam Makeba, der britischen Mathematikerin Ada Lovelace oder auch der jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Tagebuch-Tool für eigene Aufzeichnungen integriert

Alle Biografien wurden mit wunderschönen Illustrationen und tollen Geschichten zur Person versehen, so dass man einen genauen Überblick über das Leben und Wirken der mutigen Frauen erhält. Aber das ist noch nicht alles: In dieser Fortsetzung der preisgekrönten App Außergewöhnliche Frauen (App Store-Link) wurde auch ein Tagebuch-Tool integriert, in dem man selbst zum Protagonisten wird. Mädchen und Jungen können dort aufzeichnen, niederschreiben oder skizzieren, wer sie selbst sind. „Ein persönliches Tagebuch zur Selbsterkenntnis und Selbstermächtigung, um etwas über deine Wurzeln zu erfahren, sowie darüber, was dich stark macht, wovon du träumst, wofür du kämpfst und wer du sein möchtest“, erklären die Entwickler dazu.

Auch im scheinbar hochmodernen und aufgeklärten 21. Jahrhundert müssen Frauen noch immer in vielen Ländern mit Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten kämpfen – selbst in Deutschland gibt es noch viel zu tun im Hinblick auf Gleichberechtigung. Vielleicht kann neben dem Weltfrauentag auch eine App wie Außergewöhnliche Frauen 2 dazu beitragen, den Blick für die tollen Errungenschaften von weiblichen Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Archäologinnen, Sportlerinnen, Schriftstellerinnen und anderen Frauen zu schärfen.