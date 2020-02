Portal: Anwendung zum Fokussieren und Entspannen bekommt großes Update

Habt ihr ab und zu Probleme euch richtig zu entspannen oder zu fokussieren? Dann könnte Portal (App Store-Link) genau die richtige App für euch sein. Die kostenlos erhältliche App bringt euch in verschiedene Umgebungen und versorgt euch mit den passenden akustischen Eindrücken.

Ihr könnt euch darunter nichts vorstellen? Kein Problem. Portal kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden und bietet vier Umgebungen an, die man ohne Bezahlung mit vollem Funktionsumfang nutzen kann. Zehn weitere Umgebungen, vier davon sind mit dem jüngsten Update dazu gekommen, lassen sich die Entwickler von Portal mit einmalig 4,49 Euro bezahlen.

14 verschiedene Umgebungen laden zum Abschalten mit Portal ein

Und so geht es in den brasilianischen Amazonas-Regenwald mit einem ordentlichen Gewitter, vor ein Lagerfeuer in der Schweiz oder auch in den Redwood National Park in Kalifornien, wo zahlreiche Vögel zwitschern und euch so in eine andere Welt entführen sollen.

Neben den bereits bekannten Funktionen, wie etwa einem Sleep-Timer, gibt es in Portal jetzt auch eine Anbindung an Philips Hue. Und das finde ich dann doch ziemlich spannend: So wird gleich der ganze Raum, natürlich immer abhängig von den zur Verfügung stehenden smarten Lampen, in ein zur Umgebung passendes Lichtambiente gehüllt.

Am Ende könnt ihr euch auf eine optisch und funktional sehr toll gestaltete App freuen, von der ich zumindest nicht ganz genau weiß, ob ich sie wirklich nutzen würde. Aber das soll ja nichts heißen und am Ende ist der gut 500 MB große Download ja kostenlos, so dass ihr euch problemlos einen eigenen Eindruck verschaffen könnt.