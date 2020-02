Paint!: Gratis-Puzzle ohne In-App-Käufe zählt aktuell zu Apples Lieblingsspielen

In jeder Woche stellt Apple neue Spiele vor, die dann unter anderem in der Rubrik „Unsere neuen Lieblingsspiele“ landen. Derzeit befindet sich dort auch das kostenlose Casual Game Paint! (App Store-Link), das auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements verzichtet und sich auf iPhones und iPads laden lässt. Die Anwendung ist etwa 23 MB groß und benötigt iOS 8.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung besteht für das Spiel bisher noch nicht, aber aufgrund der nur geringen Textdichte kann darauf auch problemlos verzichtet werden.

Das Ziel von Paint! ist eigentlich sehr simpel: Mit Hilfe von zwei parallel arbeitenden Pinseln soll ein Zimmer gestrichen werden. Dies geschieht um Möbel und anderen Hindernissen an der Wand herum mit einfachen Wischgesten in die vier Himmelsrichtungen. Dabei gilt es zu beachten, dass die beiden Pinsel immer zusammen die Richtung wechseln. Die Schwierigkeit dabei: Sobald die beiden Pinsel aufeinander treffen, ist das Level beendet, denn dies darf auf keinen Fall passieren.

Bonus-Level und Zurück-Button für Level-Neustart

Während sich die ersten paar Level noch als wenig herausfordernd präsentieren, wird es ab dem zweistelligen Bereich langsam anspruchsvoller. Auch Bonus-Level gibt es in Paint!, ebenso wie die Möglichkeit, durch jede erfolgreich gemeisterte Welt eine bestimmte Anzahl an Münzen zu gewinnen. Weiß man einmal in einem Level nicht mehr weiter und hat sich „festgepinselt“, kann man darüber hinaus auch einen Zurück-Button in Anspruch nehmen, der das jeweilige Level neu startet.

Erfreulicherweise verzichtet Paint! auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder auch Abonnements, so dass es sich ganz entspannt puzzeln lässt. Zu Beginn ist darüber hinaus auch der Schwierigkeitsgrad nicht allzu hoch angesetzt, so dass man einen leichten Einstieg in dieses derzeit von Apple empfohlene Casual Game findet. Von uns bekommt Paint! daher eine Download-Empfehlung, vor allem, wenn ihr euch für kleine, unkomplizierte Puzzle-Spiele begeistern könnt.