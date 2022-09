Preloved: Gebrauchte Tonieboxen suchen neues Zuhause

Aus unserem Kinderzimmer ist die Toniebox aktuell nicht mehr wegzudenken. Auch wenn mir manche Geschichten mittlerweile aus den Ohren heraushängen – das Kind hat Spaß. Und darauf kommt es doch am Ende an. Ein ganz günstiger Spaß ist so eine Toniebox allerdings nicht, seit der Preiserhöhung im Frühjahr liegt der Listenpreis für eine Toniebox bei 99,95 Euro.

Ab dem 12. Oktober wird es etwas günstiger. Der Hersteller aus Düsseldorf wird dann nämlich gebrauchte und aufbereitete Tonieboxen anbieten. Zum Start sind 3.500 Preloved Tonieboxen verfügbar, bis Jahresende sollen etwa 10.000 aufbereitet werden.

Die gebrauchten Tonieboxen werden von Minitec, einem erfahrenen und familiengeführten Reparaturdienstleister aus Hamburg, erneuert und wieder einsatzbereit gemacht – ein Prozess, der zudem weite Transportwege spart, weil er in Deutschland stattfindet. Im Gegensatz zu bereits genutzten und dann privat weiterverkauften Tonieboxen kommt die offizielle Preloved Toniebox mit zweijähriger Gewährleistung, voller Akkulaufzeit und neuen einwandfreien Ohren.

Generalüberholte Toniebox wird ab 12. Oktober für 59,99 Euro verkauft

Die „refurbished“ Toniebox soll für 59,99 Euro verkauft werden, sie ist also deutlich günstiger als ein ganz neuer Lautsprecher. Allerdings gehören Ladekabel und der sonst mitgelieferte Kreativ-Tonie nicht mehr mit dazu. Das Ladekabel wird man im Bestellvorgang für 9,99 Euro hinzufügen können, den nicht zwingend notwendigen Kreativ-Tonie zum Vorzugspreis von 4,99 Euro.

Damit ist man dann leider nicht mehr weit von den Straßenpreisen entfernt. Die recht preisstabile Toniebox gibt es im Online-Handel bereits für rund 80 bis 85 Euro. Spannend ist die Preloved Toniebox damit aus meiner Sicht vor allem für Familien, bei denen eine Toniebox ersetzt werden soll oder möglicherweise sogar eine zweite benötigt wird.

„Mit unserem Nachhaltigkeitsprojekt Preloved Toniebox schenken wir den geliebten Tonieboxen ein zweites Leben und ein neues Zuhause, sodass sie noch mehr Kindern Freude bereiten können. Original-Ersatzteile, eine zweijährige Gewährleistung und mit Liebe aufbereitet – die Preloved Tonieboxen sind eine tolle Alternative für viele Familien, die sich eine zweite Toniebox wünschen oder einfach lieber Gebrauchtes kaufen“, sagt Patric Faßbender, Co-CEO von Tonies. Alle Informationen zur Preloved Toniebox könnt ihr auf der Webseite des Herstellers abrufen.