Seinxon Wallet Tracker Ultra: Noch größere Bluetooth-Reichweite

Im vergangenen Jahr war Seinxon der erste Hersteller, der eine wiederaufladbare Karte mit AirTag-Technik auf den Markt gebracht hat. Mittlerweile gibt es etliche Modelle, unter anderem auch mit drahtloser Aufladung via Qi. Seinxon hat nun weitere am Produkt gefeilt und eine neue Generation veröffentlicht, den Seinxon Wallet Tracker Ultra.

Am Formfaktor hat sich natürlich nichts geändert, auch das neue Modell ist genau so groß wie eine Kreditkarte, nur ein bisschen dicker. So lässt sich die AirTag-Karte wunderbar im eigenen Portemonnaie unterbringen.

Aber was genau ist neu beim Seinxon Wallet Tracker Ultra? Wir haben uns für euch auf Spurensuche begeben und unter anderem erkannt, dass der Seinxon Wallet Tracker Ultra nicht drahtlos aufgeladen werden kann, sondern auch ein eigenes Ladekabel ist. Dieses ist allerdings neu gestaltet und scheint nun magnetisch an der Karte zu haften. Beim ersten Seinxon Wallet Tracker gab es hier ja durchaus Probleme, dass die Klemme verrutschen konnte und nicht mehr richtig auf den Kontakten lag.

Seinxon Wallet Tracker Ultra funkt 70 Prozent weiter

Zudem wurde die Bluetooth-Reichweite des Trackers noch einmal deutlich verbessert. Statt bisher maximal 60 Metern sind jetzt über 100 Meter möglich. Natürlich nur auf freiem Feld, aber letztlich sprechen wir von einer Verbesserung der Reichweite um 70 Prozent. Das sollte sich also definitiv auch in der Praxis bemerkbar machen und den Umkreis vergrößern, in dem ihr euer Portemonnaie wiederfinden könnt, nachdem es ungefähr geortet wurde.

Der Seinxon Wallet Tracker Ultra verfügt weiterhin über ein wassergeschütztes Design und einen 100 Dezibel starken Lautsprecher. Außerdem ist eine RFID-Blocking-Technik ausgebaut, um eure EC- und Kreditkarten im Portemonnaie zu schützen. Der Seinxon Wallet Tracker Ultra kann ab sofort für 29,99 Euro (Amazon-Link) bestellt werden und ist natürlich mit der „Wo ist?“-App von Apple kompatibel.

