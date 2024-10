Smart-Home-Hub Homey jetzt mit EcoFlow und Eve kompatibel

Auch wenn der Preis mit 385 Euro (Amazon-Link) wirklich kein Schnäppchen ist, halte ich die Smart-Home-Zentrale Homey Pro für ein ziemlich spannendes Produkt. Ich würde es schon fast als einfache Alternative zur Bastel-Lösung Home Assistent beschreiben, die sich eher an erfahrene Anwenderinnen und Anwender richtet. Nun gibt es mal wieder Neuigkeiten rund um den Homey Pro.

In den letzten Wochen hat man einige neue Kooperationen mit offiziell zertifizierten „Apps“ gestartet, darunter Govee und Tuya. Für uns sind zwei andere Namen sehr interessant: Auch EcoFlow und Eve verfügen nun über eine offizielle Anbindung an Homey. Was genau erwartet euch dort?

EcoFlow verbindet leider nur den PowerOcean an Homey

Bei der Kooperation zwischen EcoFlow und Homey steht bisher ausschließlich das große PowerOcean-System im Mittelpunkt. Rund um das Thema Solarenergie lassen sich so viele spannende Automationen erstellen. Hier mal zwei Beispiele:

Man kann eine smarte Lampe automatisch auf Grün umstellen, wenn das EcoFlow-EV-Ladegerät den Ladevorgang des Autos in der Garage abgeschlossen hat. Oder man kann die Waschmaschine starten, wenn die EcoFlow-Solarpaneele überschüssige Energie erzeugen.

Leider ist die Homey-Integration nicht mit den zahlreichen Powerstations von EcoFlow kompatibel, was der ganzen Sache noch einmal ein bisschen mehr Möglichkeiten verliehen hätte.

Eve stellt eine direkt Verbindung per Matter her

Solltet ihr Eve-Geräte im Einsatz haben, könnt ihr diese jetzt auch direkt über Matter und Thread mit dem Homey koppeln. Freigeschaltet werden dann automatisch zahlreiche Flow-Karten, mit denen ihr im Handumdrehen eigene Automationen erstellen könnt. Hier einige Beispiele:

Eve MotionBlinds: Position hat sich geändert

Eve Door & Window: Öffnung wurde erkannt

Eve Motion: Helligkeit hat sich geändert

Zusätzlich zu Thread kann Homey Pro mit Smart Home-Geräten über Zigbee, Z-Wave, Matter-over-Wi-Fi, lokale LAN-APIs, Cloud-basierte APIs, 433MHz RF, BLE und Infrarot kommunizieren. Homey Pro unterstützt jetzt auch die direkte Steuerung von Klimaanlagen über Infrarot sowie die Steuerung von Unterhaltungsgeräten. Das Gesamtpaket dürfte in der Smart-Home-Welt ziemlich einzigartig sein.

Homey Pro (Early 2023) | Smart Home Hub for Home Automation – Features Z-Wave Plus,... EIN BESSERES SMART HOME: Verwalten Sie alle Ihre Smart Home Geräte von Homey Pro (Early 2023) und einer App, überall auf der Welt. Steuere und...

DEIN ZUHAUSE, DEINE REGELN: Mit Homey Flow wird Hausautomation zum Kinderspiel. Schalten Sie Ihr gesamte Smart Home Geräte mit einem Knopfdruck aus....