Tineco Floor One S9 Artist: Premium-Wischsauger im Preisverfall

Ich habe schon viele Wischsauger ausprobiert und getestet und aktuell ist der Tineco Floor One S9 Artist mein Favorit. Auch nach dem Test nutze ich den Sauger weiterhin zur Reinigung Zuhause, meistens für mein Bad oder Flur, da dort Fliesen liegen. Ich bin weiterhin sehr zufrieden und zum anstehenden Prime Day ist der Tineco Floor One S9 Artist zum aktuellen Bestpreis erhältlich: Ihr bezahlt derzeit nur 599 Euro – günstiger konnte man den Nass-Trocken-Sauger bisher nicht kaufen. Ehemals wurde sogar ein Preis von 899 Euro aufgerufen. Aber was bekommt man für sein Geld?

Das kann der Tineco Floor One S9 Artist

Der kabellose Wischsauger punktet mit edlem Design, cleveren Features und echter Alltagstauglichkeit. Besonders auffällig ist das ultraflache 180-Grad-Lay-Flat-Design. Im komplett flachgelegten Zustand misst das Gerät nur 12,85 Zentimeter in der Höhe, um mühelos unter Betten, Sofas oder Kommoden sauber zu machen. Perfekt für alle, die Wert auf ein sauberes Zuhause und auf gutes Design legen.

Wendig und leicht

Dank der SmoothDrive-Technologie gleitet der S9 Artist fast wie von selbst durch die Wohnung. Engstellen, Ecken oder Stuhlbeine stellen kein Problem dar. Das gut ausbalancierte Gewicht sorgt dafür, dass das Reinigen angenehm leicht von der Hand geht und man keinen Kraftaufwand ausüben muss.

Auch unter der Haube zeigt der S9 Artist, was er kann, denn der iLoop Smart-Sensor erkennt Schmutz automatisch und passt Saugleistung und Wasserzufuhr in Echtzeit an. Das spart nicht nur Wasser, sondern sorgt auch für optimale Reinigungsergebnisse. Der Akku hält dabei bis zu 50 Minuten durch – genug für eine ausgiebige Putzrunde.

Frisch, hygienisch, haustierfreundlich

Die Bürstenrolle reinigt sich nach jedem Einsatz selbst und wird anschließend mit der FlashDry-Technologie bei 85 Grad heißer Luft getrocknet. Das verhindert unangenehme Gerüche und macht das Gerät sofort wieder einsatzbereit.

Auch in Haushalten mit Tieren macht der S9 Artist eine gute Figur. Das DualBlock-Anti-Tangle-System verhindert zuverlässig, dass sich Haare in der Bürste verheddern. Ein übersichtliches LED-Display liefert dabei alle wichtigen Infos auf einen Blick: Akkustand, Reinigungsstatus und mehr.

Der Preis ist richtig gut

Mit 599 Euro ist der Tineco Floor One S9 Artist so günstig wie noch nie. Zu diesem Preis fällt mir eine klare Kaufempfehlung noch leichter.