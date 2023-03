Twelve South BookBook: Neue Version des Lederfolios für das iPad 10

Die BookBook-Hüllen vom US-Hersteller Twelve South dürften mittlerweile den Status eines Klassikers erreicht haben. Im Vintage-Stil gehalten, erinnern die Schutzhüllen aus braunem oder schwarzem Leder an alte Bucheinbände und geben iPhones, iPads oder MacBooks einen ganz besonderen Look. Auch in meinem Haushalt kommt das BookBook für mein MacBook Air und das iPad Pro immer wieder gerne zum Einsatz – und hat schon mehrfach überraschte und lobende Kommentare erhalten.

Nun hat Twelve South die BookBook-Hülle und ihr unverwechselbares Design auch mit Apples neuestem iPad, dem iPad der 10. Generation, kompatibel gemacht. Das iPad 10 wurde im letzten Herbst mit einem erneuerten 10,9″-Bildschirm auf den Markt gebracht.

Das Twelve South BookBook hat sich im Verlauf der letzten Jahre nicht sonderlich verändert, und auch die Neuerscheinung für das iPad 10 fügt sich in das Gesamtbild der BookBook-Reihe ein. So gibt es die folgenden Features für das BookBook-Folio, um den Alltag mit dem iPad 10 zu erleichtern und es bestmöglich zu schützen.

Aufstellung des iPads im Schreib-/Skizzierwinkel schützt die Handgelenke bei langen Sitzungen am iPad

Ein integrierter Display-Ständer ermöglicht es, problemlos Präsentationen, Videos und Fotos zu zeigen

Ein Hardcover, eine bruchsichere Rückseite und ein weiches Innenfutter schützen das iPad

Das wohl markanteste Merkmal des Twelve South BookBooks ist aber nach wie vor das äußere Design. Jedes BookBook ist ein handgefertigtes, einzigartiges, gebundenes Lederfolio, das an einen Einband eines alten Buches erinnert und sogar entsprechende Verzierungen und Beschriftungen auf dem „Buch“rücken aufweist. Wer genug hat von iPad-Schutzhüllen aus Plastik und Silikon, findet mit dem BookBook vielleicht genau das Richtige.

Das Twelve South BookBook für das iPad 10 ist bereits im US-Webshop des Herstellers zum Preis von 79,99 USD gelistet. Auf der EU-Website von Twelve South ist die neue Variante noch nicht zu finden. Es sollte erfahrungsgemäß jedoch nicht allzu lange dauern, ehe das neue BookBook auch dort zu finden ist und direkt aus dem europäischen Warenlager verschickt wird. In der EU dürfte man mit Preisen zwischen 80 und 90 Euro für das iPad 10-BookBook rechnen.