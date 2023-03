Verloren gegangene Apple Watch überlebt mehrere Stunden unter Wasser

Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle schon über den Studenten berichtet, der sein iPhone in einem See in Brasilia verloren und funktionstüchtig zurückerhalten hat. Ein ähnlicher Vorfall spielte sich nun in Rio de Janeiro ab, wo ein Mann seine Apple Watch im Meer verlor und diese dank der „Wo ist?“-Funktion und eines ehrlichen Finders wiederfinden konnte.

Der Mann unternahm einen Segeltrip mit Freunden und schwamm im offenen Meer, als sich seine Apple Watch von seinem Handgelenk löste und er sie verlor. Er versuchte noch, die Uhr wiederzufinden, war aber erfolglos. Zurück auf dem Segelboot konnte er die Uhr allerdings so lange über das „Wo ist?“-Feature auf seinem iPhone lokalisieren, bis der Akku der Uhr leer war.

Am nächsten Tag erhielt der Mann plötzlich eine Nachricht seiner „Wo ist“-App, in der ihm mitgeteilt wurde, dass seine Apple Watch wieder angeschaltet worden war. Der Mann aktivierte den „Verloren“-Modus und sendete einige Kontaktinformationen an die Uhr, sodass der Finder ihn kontaktieren könne. Über Instagram erreichte ihn daraufhin die Nachricht eines 16-jährigen Mädchens, dessen Vater die Uhr gefunden hatte.

Der 50-jährige Tauchlehrer hatte die Uhr auf einem Tauchgang gefunden und seine Tochter damit beauftragt, die Uhr dem Besitzer zurückzubringen, falls möglich. So erhielt der Apple-Watch-Besitzer seine Uhr unbeschadet und voll funktionstüchtig zurück.

Wie lang kann eine Apple Watch unter Wasser „überleben“?

Seit der Apple Watch der Serie 2 sind alle Watch-Modelle vollständig wasserresistent. Apple zufolge können die Uhren in einer Wassertiefe von bis zu 50 Metern überleben. Die Apple Watch Ultra schafft es sogar in Wassertiefen von bis zu 100 Metern.