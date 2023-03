AutoCAD 2024: Design-Software ab sofort für Apple-Prozessoren optimiert

Das Entwicklerteam von Autodesk hat die eigenen Anwendungen AutoCAD und AutoCAD LT mit einer Optimierung für Apple-Prozessoren ausgestattet. AutoCAD kommt häufig im Bauwesen, in Planungs-, Ingenieurs- und Architekturbüros zum Einsatz, um professionelle Modelle erstellen zu können.

Auf der Website von Autodesk werden alle neuen Funktionen und Verbesserungen der neuen Version von AutoCAD, das nun als „AutoCAD for Mac 2024“ bezeichnet wird, aufgeführt. Dort hält das Entwicklerteam auch ein kleines, rund sechsminütiges Video bereit, in dem alle Neuerungen in audio-visueller Form besprochen werden.

Für Apple-User ist die wohl wichtigste Verbesserung von AutoCAD for Mac 2024 die native Ausführung auf Intel- und Apple Silicon-Architekturen. Wer einen Apple Silicon-Chip der ersten oder zweiten Generation verwendet, soll laut Autodesk mit einer „erheblich verbesserten“ Leistung rechnen können. Die Gesamtleistung soll sich im Vergleich zu den vorherigen Versionen um das bis zu zweifache steigern lassen.

AutoCAD mit verschiedenen Zahlungsoptionen

Zudem gibt es in AutoCAD for Mac 2024 Verbesserungen im Bereich des Markierungsimports und -assistenten. Mit Hilfe von maschinellem Lernen sollen Markierungen ermittelt werden sowie eine Möglichkeit geboten werden, Zeichnungsrevisionen mit weniger manuellem Aufwand anzuzeigen und einzufügen. Zudem bietet eine neue Funktion für intelligente Blöcke Platzierungsvorschläge an, und auch die Bandumgebung sowie die Anwendungseinstellungen für dreidimensionale Farbhintergründe wurden weiter verbessert.

AutoCAD und AutoCAD LT sind umfangreiche und komplexe Werkzeuge, die in professionellen Bereichen zum Einsatz kommen. Entsprechend hoch sind auch die Lizenzpreise: AutoCAD LT kostet jährlich 548 Euro, AutoCAD schlägt sogar mit 2.303 Euro pro Jahr zu Buche. Als Alternativen stehen auch Monats-Abos oder eine Zahlung im Drei-Jahres-Rhythmus zur Verfügung, auch kostenlose Testversionen lassen sich vor dem Kauf herunterladen. Weitere Infos gibt es auch auf der Autodesk-Website.