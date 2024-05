Anker Soundcore A30i: Neue In-Ear-Kopfhörer mit Lippenstift-Design

Ankers Audio-Marke Soundcore hat neue Kopfhörer im Sortiment, die auf den Namen Anker Soundcore A30i (Amazon-Link) hören. Es handelt sich um In-Ear-Kopfhörer, die mit einem extravaganten Ladecase-Design aufwarten. Anker hat sich für ein lippenstiftförmiges Design entschieden, bei dem man die Abdeckung aufschieben kann, um so die Kopfhörer zu entnehmen.

Die Kopfhörer selbst bieten einen komfortablen Sitz und haben eine Geräuschunterdrückung an Bord, die adaptiv funktioniert. Die Soundcore A30i blockieren Geräusche bis zu 46 dB und passen das Noise Cancelling automatisch an. Gleichzeitig warten die Kopfhörer mit 3D-Surround-Sound auf und bieten somit ein intensives Hörerlebnis.

Eine adaptive Geräuschunterdrückung ist mit dabei

Dank der vier integrierten Mikrofone, die man auch für die Geräuschunterdrückung nutzt, kann man mit zusätzlichen KI-Algorithmen klare Gespräche führen. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt über Bluetooth 5.4, wobei auch die Multipoint-Unterstützung mit dabei ist.

Mit einer vollen Aufladung kann man mit den Soundcore A30i rund 7 Stunden lang Musik hören, wobei das Ladecase weitere 24 Stunden bereithält. Im Lieferumfang sind mehrere Silikonaufsätze dabei, zudem könnt ihr per Soundcore-App auf einen Equalizer mit Voreinstellungen zugreifen. Die Steuerung der Musik kann per Touch an den Kopfhörern erfolgen, um so beispielsweise einen Songs zu überspringen.

Die neuen Anker Soundcore A30i kosten 39,99 Euro und sind in den Farben Blau, Rosa, Schwarz und Weiß erhältlich.

32 Bewertungen soundcore A30i von Anker, Kabellose Kopfhörer, Smartes Noise Cancelling,... On-the-Go Design: Die soundcore A30i setzen mit ihrem stilvollen, lippenstiftförmigen Design ein klares Statement für Stil und Komfort. Die...

Smartes Noise Cancelling: Die soundcore A30i Kopfhörer blockieren Geräusche bis zu 46dB. Durch adaptive Algorithmen erkennt der A30i externe...