Threads bietet mehrspaltige Ansicht im Desktop-Browser an

Threads ist für viele das neue Twitter und auch wir sind auf der Plattform unterwegs. Mir gefällt Threads sehr gut, da der Ton dort anders ist und da immer noch keine Werbung geschaltet wird, lässt sich Threads auch wirklich gut bedienen und nutzen. Seit ein paar Wochen testet Threads schon eine mehrspaltige Ansicht im Desktop-Browser und rollt das neue Design jetzt für alle aus.

Ich konnte die „TweetDeck“-Ansicht schon länger ausprobieren und ihr könnt selbst entscheiden, was in den Spalten angezeigt wird. Ihr könnt aus den folgenden Bereichen wählen: Für Dich, Gefolgt, Gefällt dir, Gespeichert, Suchen, Profil und Aktivitäten. Bei letzteres könnt ihr noch weiter spezifizieren und zum Beispiel nur Likes oder nur neue Follower anzeigen. Bei einigen Ansichten könnt ihr sogar in den Optionen eine automatische Aktualisierung aktivieren, damit neue Inhalte in Echtzeit neu laden.

Threads: Mehrspaltiges Layout kostenlos im Browser nutzen

Ist der Bildschirm eher kleiner, könnt ihr durch horizontales Scrollen durch die verschiedenen Spalten navigieren. Weiterhin kann man auch nur einen Feed anzeigen, der dann in der Mitte des Display platziert ist. Die mehrspaltige Ansicht ermöglicht einen schnellen Blick auf das eigene Profil, auf den Feed und mehr. Ihr müsst weniger klicken und könnt Informationen besser verarbeiten.

Gut: Die neue Ansicht stellt Meta kostenlos zur Verfügung. Warum das erwähnenswert ist? Im früheren TweetDeck, was jetzt X Pro heißt, kann man die Funktion nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement nutzen.