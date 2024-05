Car Thing: Spotify erstattet Geld zurück

Vor wenigen Tagen hat Spotify angekündigt, dass das kleine Auto-Display Spotify Car Thing ab dem 9. Dezember nur noch Elektroschrott ist. Nachdem man bereits 2022 die Produktion eingestallt hatte, folgt dieses Jahr der radikale Schritt und Spotify Car Thing stellt den Dienst komplett ein. Spotify hat Kunden und Kundinnen in den USA per E-Mail über diesen Schritt informiert und keine Rückerstattung angeboten.

Wer sich das 90 US-Dollar teure Car Thing gekauft hat, kann aber auf eine Entschädigung hoffen. Wenn man sich aktiv an den Kundensupport wendet und einen Kaufnachweis vorlegt, bekommt man sein Geld zurück. Das kleine Zugeständnis kommt, nachdem eine Gruppe von Car Thing-Kunden beim Southern District of New York eine Sammelklage gegen Spotify wegen ihres kurzlebigen und nun zum Scheitern verurteilten Zubehörs eingereicht hat.

Spotify Car Thing ist ein kleines Display und fungiert als Fernbedienung für die Spotify-App auf dem Smartphone. Car Thing hat sich besonders an Fahrer und Fahrerinnen gerichtet, in dessen Auto weder Android Auto noch Apple CarPlay verbaut ist.

Spotifys Versuch, es bei den Car Thing-Besitzern wieder gutzumachen, kommt nach einem harten Jahr, in dem der Musik-Streaming-Dienst 2023 teurer wurde, in dem Berichte über weitere Erhöhungen im Jahr 2024 auftauchten und in dem 17 Prozent der Mitarbeiter entlassen wurden, was zur Folge hatte, dass einige beliebte Musikentdeckungs-Tools abgeschaltet wurden. Eine Rückerstattung ist zwar besser als nichts, aber Spotify lässt seine Kunden immer noch durch Reifen springen, indem es jahrealte Quittungen ausgräbt (und laut Reddit-Beiträgen die Rückerstattung auf mehrere Zahlungen aufteilt). Rückerstattung hin oder her, der Elektroschrott bleibt letztendlich trotzdem übrig.