Google Gemini: Video-Upload-Funktion kommt für iPhone und im Web

Die KI-Anwendung von Google, Google Gemini (App Store-Link), wurde vor kurzem aktualisiert und hält nun einige spannende neue Funktionen bereit. Nachdem bereits eine neue Navigationsleiste integriert wurde, führt die Anwendung nun auch das Hochladen und Analysieren von Videos ein. Neben dem Support für die Android-App gibt es das neue Feature auch in der Webversion sowie für die iOS-Anwendung.

Das Hochladen von Videos in der Gemini-App ist seit dem 18. Juni mit dem jüngsten Update verfügbar und kann von allen Nutzern und Nutzerinnen, einschließlich zahlender und Gratis-User, verwendet werden. Um die neue Funktion zu nutzen, tippt man auf das „Plus“-Menü und sucht das Video in der eigenen Galerie oder den Dateien.

Der Video-Upload dient als Ergänzung zu einem Prompt, ebenso wie es schon mit Dokumenten und Fotos in Google Gemini funktioniert. Die Gemini-App wird das Video dann analysieren, so dass man Fragen zum Video stellen kann. So ist es beispielsweise möglich, eine Beschreibung des hochgeladenen Videos anzufordern, „Beschreibe, was im Video passiert“, und die Google-KI wird eine entsprechende Textbeschreibung liefern.

Noch nicht für alle Nutzer und Nutzerinnen verfügbar

Die Video-Upload-Funktion von Google Gemini ist trotz des erfolgten Updates vor zwei Tagen noch nicht komplett verteilt worden. Wenn die Funktion für das eigene Konto verfügbar ist, lassen sich vor dem Upload Videos auswählen. Ist dies nicht der Fall und die Datei ausgegraut, hat man das Feature noch nicht erhalten. Bei mir funktionierte der Video-Upload bereits in der iPhone-App. In der Webversion ist der Video-Upload bislang noch nicht integriert worden, dort wird der Hinweis „Dateityp wird nicht unterstützt“ in der Eingabezeile ausgegeben.

Google Gemini steht weiterhin als kostenloser Download für das iPhone und iPad im deutschen App Store zum Download bereit. Die Anwendung benötigt neben knapp 130 MB auch einen Google-Account zum Login sowie mindestens iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.