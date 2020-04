Mactracker: Apple-Datenbank mit den neusten Produkten aktualisiert

Mactracker ist ein nützliches Tool und speichert alle wichtigen Daten zu allen Apple-Produkten. In der Datenbank kann man Details nachschlagen. Welchen Prozessor hatte eigentlich das iPhone 7 an Bord? Wie teuer war das iPhone 5 zum damaligen Verkaufsstart. All das könnt ihr bei Mactracker nachgucken.

Die Mac-Version (Mac Store-Link) ist ab sofort in Version 7.9 vorliegend und fügt folgend Produkte hinzu:

Mac Pro (2019)

MacBook Pro (16″, 2019)

MacBook Air (Retina, 13″, 2020)

iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Generation)

iPad Pro 11″ (2. Generation) und iPad Pro 12,9″ (4. Generation)

iPad (7. Generation)

Apple Watch Series 5

Pro Display XDR

AirPods Pro

macOS 10.15 Catalina

iOS 13

iPadOS 13

watchOS 6

tvOS 13

Die iOS-Version für iPhone und iPad (App Store-Link) wurde noch nicht aktualisiert, das Update wird sicherlich in den kommenden Tagen freigegeben. Der Download ist kostenfrei verfügbar.