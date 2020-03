Premium-Abenteuer „Kingdom: New Lands“ kostet nur noch 5,49 Euro statt 10,99 Euro

„Kingdom: New Lands“ (App Store-Link) ist als waschechtes Premium-Spiel im März 2017 im App Store aufgeschlagen und hat in unserem Test 8 von 10 Punkten erhalten. Jetzt lässt sich das Abenteuer im 2D-Retro-Look reduziert erwerben. Statt den sonst angesetzten 10,99 Euro verlangt das Entwickler-Team nur noch 5,49 Euro. Der Download ist 180,5 MB groß, für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar, ab iOS 10 kompatibel und mit 4,5 Sternen bewertet.

Als Spieler begibt man sich in diesem 2D-Side-Scrolling-Abenteuer auf eine waghalsige Reise und ist als gekröntes Haupt zu Beginn nur mit einem Pferd und ein paar Münzen ausgestattet. Durch entsprechende Wischgesten bewegt man sich in den fantasievoll gestalteten PixelArt-Umgebungen voran und stößt schnell auf Händler, denen man wichtige Waren, Werkzeuge und Waffen abkaufen kann, sowie Menschen, die sich gegen Münzen als Untertanen rekrutieren lassen.

Das Gameplay, obwohl sehr simpel gehalten und sehr schnell zu erlernen, hat einen gewissen Suchtfaktor – was wohl auch am hohen Schwierigkeitsgrad liegt, der einen zu Beginn öfter als einem lieb ist, in die Knie zwingt. Aber jeder Versuch, das eigene Königreich aufzubauen und zu verteidigen, ist eine Lehrstunde und bringt weiteres Wissen und Erfahrung mit sich, so dass man sich beim nächsten Anlauf gestärkt ins Abenteuer werfen kann.

Den Kaufpreis hatten wir damals schon als zu hoch empfunden und eine Empfehlung zwischen 3,99 und 5,99 Euro ausgesprochen. Falls euch damals der Preis abgeschreckt hat, bekommt ihr jetzt eine gute Möglichkeit preisreduziert zuzuschlagen. Klickt euch noch einmal in unseren Test sowie in den Trailer und entscheidet dann, ob „Kingdom: New Lands“ euren Geschmack trifft.

(YouTube-Link, appgefahren bei YouTube)