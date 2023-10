This War of Mine: Das Anti-Kriegs-Spiel für 1,99 Euro im Angebot

Als wenn in der Welt nicht nun schon genug los wäre, kommt rund um Israel und Gaza ein weiterer Konflikt hinzu. Und das betrifft zum Teil sogar uns direkt – ich habe vor zwei Tagen in Berlin Neukölln selbst sehen können, welche Auswirkungen die Geschichte hat. Für uns hier in Deutschland ist es aber nicht annähernd vorstellbar, was beispielsweise die Betroffenen haben durchmachen müssen.

Um zumindest ein wenig zu erfahren, wie sich wohl Zivilisten in einem Krieg fühlen müssen, könnt ihr euch an das Spiel This War of Mine (App Store-Link) wagen. Aktuell gibt es die Universal-App für iPhone und iPad derzeit für 1,99 Euro, der reguläre Preis beträgt weit über 10 Euro.

In dieser Kriegs-Simulation spielt man keinen Soldaten, fliegt keine Kampfjets und fährt auch keinen Panzer. Stattdessen erlebt man den Konflikt aus der Sicht einer Gruppe von Zivilisten. Aus der Sicht von Menschen, die einfach nur ums Überleben kämpfen.

Das erwartet euch in The War of Mine

Mit einer Gruppe von zufällig generierten Zivilisten – bei meinem ersten Versuch drei junge, aber gesundheitlich angeschlagene Männer – versucht man, die endlos wirkenden Tage in einem zerbombten mehrstöckigen Haus sinnvoll zu nutzen, immer auf der Hut vor Krankheiten, aggressiven Banden und Scharfschützen.

Mit Hilfe von einfachen Fingertipps können die einzelnen Charaktere ausgewählt und ihnen eine bestimmte Aufgabe zugeordnet werden. Sie öffnen Türen, räumen Trümmer zur Seite und sammeln wertvolle Lebensmittel, Rohstoffe und Baumaterial ein. In einer Kellerwerkstatt kann letzteres zu neuen Gegenständen wie Waffen, Möbel oder Tauschobjekten verbaut werden, ein alter Kühlschrank bewahrt gefundene Lebensmittel auf. Am Ende gibt es nur ein Ziel: Überleben.

Zusätzlich zum Spiel findet ihr seit einiger Zeit auch die Erweiterung This War of Mine: Stories – Father’s Promise im App Store. Dabei handelt es sich zum eine eigenständige Erweiterung, die ihr für 2,99 Euro kaufen könnt.