SpongeBob SquarePants: Nur noch 99 Cent statt 8,99 Euro

Vor rund einem Jahr ist SpongeBob SquarePants (App Store-Link) im App Store aufgeschlagen und musste zum Start mit 9,99 Euro entlohnt werden. Während der Preis zwischenzeitlich auf 5,99 Euro gefallen ist, könnt ihr jetzt zum absoluten Bestpreis zuschlagen. Aktuell zahlt ihr nur noch 99 Cent.

Erfreulicherweise sind nicht nur die Texte des Spiels, sondern auch die Vertonung der Charaktere komplett in deutscher Sprache vorhanden. So gibt es unter anderem die charakteristische Stimme von SpongeBob selbst, die man sicher schon einmal irgendwo gehört hat. Gesteuert wird das Spiel über virtuelle Buttons auf dem Screen, deren Anordnung sich auch in den Einstellungen bei Bedarf verändern lässt.

Grafisch und Gameplay-technisch hat dieses Premium-Game seinen Titel allemal verdient. Zugegeben, mit der Unterwasserwelt von SpongeBob und seinen Freunden konnte ich mich persönlich nie wirklich anfreunden, aber die Räume und Welten sind niedlich und hochwertig gestaltet, die Sounds und Musik passen hervorragend zur lustigen Geschichte. Im Verlauf des Spiels trifft man dann auch immer wieder auf die bekannten Figuren aus der Fernsehserie – gleich zu Beginn schleicht sogar schon Gary, die Haustier-Schnecke, in SpongeBobs Haus herum. Wer die Welt von SpongeBob mag und ein hochklassiges Abenteuer-Game mit vielen Möglichkeiten des Entdeckens, kleinen Rätseln, Boss Fights und Missionen sucht, ist bei dieser Neuerscheinung auf jeden Fall richtig.

SpongeBob SquarePants ist für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar, 3,1 GB groß und kommt ohne Werbung und In-App-Käufe aus. Einen kurzen Trailer findet ihr anbei.