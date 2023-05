Spotify: Mac-App wird mit neuer Bibliotheks-Seitenleiste aufgehübscht

Erst kürzlich hat der schwedische Musikstreaming-Anbieter Spotify (App Store-Link) ein größeres Update für das iPhone herausgegeben. Nun folgt auch eine Aktualisierung für die App unter macOS, die hinsichtlich der Navigation optimiert wurde.

In einem Blogbeitrag kündigte das Unternehmen eine neue „Your Library Sidebar“, also eine Seitenleiste mit der eigenen Musikbibliothek an, die laut Spotify besser anpassbar sein soll und den Zugriff auf die Spotify-Sammlung erleichtert.

„Die neue „Your Library“-Seitenleiste verbessert das Sammeln und Abrufen aller Arten von Inhalten und bringt neue Funktionen auf den Desktop, mit denen man in der mobilen App bereits vertraut ist. Die neue Seitenleiste ist außerdem besser anpassbar als zuvor, um verschiedenen Vorlieben gerecht zu werden.“

So berichtet Spotify im Blog. Mit der neuen Seitenleiste lässt es sich auf alle Inhalte der Spotify-Bibliothek zugreifen, darunter Künstler und Künstlerinnen, Playlists, Alben und Podcasts. Zudem lässt sich die Reihenfolge, in der die Inhalte in der Seitenleiste angezeigt werden, anpassen, Lieblingsinhalte anpinnen und mehr.

Seitenleiste mit flexibler Größenanpassung

Die neue Seitenleiste bietet laut Spotify auch eine „flexible Größenanpassung“. „So kann man „mit dem Mauszeiger über den rechten Rand der Seitenleiste fahren und darauf klicken, um sie auf die von dir gewünschte Breite zu ziehen“, so Spotify im Blog. „Du kannst die Seitenleiste auch vollständig ausklappen, indem du auf die Pfeilschaltfläche oben klickst, und die Seitenleiste vollständig einklappen, indem du auf die Überschrift ‚Deine Bibliothek‘ klickst, um nur Kunstcover zu sehen.“

Spotify weist auch darauf hin, dass man die Bibliotheks-Seite nicht mehr in der Haupt-Oberfläche anzeigen lassen kann, wie es vorher der Fall war.

„Leider wird die alte Seite ‚Deine Bibliothek‘ im Haupt-Browsing-Bereich mit der Veröffentlichung der neuen Seitenleiste ‚Deine Bibliothek‘ abgeschafft. Du kannst die Größe der Seitenleiste ‚Deine Bibliothek‘ anpassen, um sie größer zu machen, und du kannst auch die Rasteransicht aktivieren, wenn du größere Kunstcover sehen möchtest.“

Die neue Spotify-Oberfläche wird ab heute auf dem Mac, unter Windows und im Web eingeführt.