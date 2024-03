Marktstart des Eufy X10 Pro Omni verschiebt sich auf April

Bereits im Februar haben wir euch den Eufy X10 Pro Omni von Anker vorgestellt. Der Wisch- und Staubsaugerroboter konnte da bereits mit einem dicken Rabatt vorbestellt werden. Genauer gesagt hat man sich für 1 Euro einen Gutschein im Wert von 200 Euro sichern können. Diese sollten eigentlich heute für den am 20. März geplanten Marktstart verschickt werden, doch daraus ist nichts geworden.

„Die Markteinführung unseres X10 Pro Omni hat eine sehr positive Resonanz hervorgerufen und zu einem Verkaufserfolg geführt, der unsere Erwartungen deutlich überschritten hat. Leider führt dies dazu, dass unser aktueller Lagerbestand nicht ausreicht, um der enormen Nachfrage gerecht zu werden“, teilt Anker per E-Mail mit. Nun will man sich etwas mehr Zeit nehmen, um noch mehr Einheiten zu produzieren.

Statt am 20. März soll der Marktstart des Eufy X10 Pro Omni jetzt erst am 15. April erfolgen. Bis dahin kann man sich auf der Eufy-Webseite übrigens immerhin einen Gutschein in Höhe von 100 Euro sichern, um den Kaufpreis des Roboters auf 699 Euro zu reduzieren.

Damit kann der Eufy X10 Pro Omni punkten

Zwei Dinge haben uns beim Eufy X10 Pro Omni besonders gut gefallen: Er ist bisher absolut fehlerfrei durch unser Büro gefahren, und das obwohl wir dort überall irgendwelche Kabel herumliegen haben – und das ohne die Einrichtung von No-Go-Zonen. Die Objekterkennung funktioniert absolut zuverlässig, hier gibt es von uns einen großen Daumen nach oben.

Und auch die Basisstation kann punkten: Mit Maßen von 36,6 x 48 x 46 Zentimeter ist sie des X10 Pro Omni im Vergleich zu aktuellen Top-Modellen wie dem L20 Ultra von Dreame überraschend klein. Ein Kniff von Anker: Die Tanks für schmutziges und sauberes Wasser werden nicht in das Gehäuse gesteckt, sondern sind quasi das Gehäuse. Das spart natürlich ordentlich Platz.

