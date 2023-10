EXIT-Spiele: Zwei Adventures von Kosmos mit satten Rabatten

Der Verlag Kosmos bietet nicht nur entsprechende Escape Room-Spiele unter der Bezeichnung „EXIT“ in physischer Form an, sondern hält auch im App Store zwei Titel bereit. „EXIT – Der Fluch von Ophir“ (App Store-Link) sowie „EXIT – Die Prüfung des Greifen“ (App Store-Link) bieten eine Mischung aus Adventure- und Escape Room-Gameplay, und sind gegenwärtig stark reduziert. Werden sonst jeweils 6,99 Euro für die Spiele fällig, sind sie aktuell zum Preis von 3,99 Euro zu haben. Die Spiele können auf iPhones und iPads installiert werden und benötigen dazu mindestens iOS/iPadOS 13.0 oder neuer.

EXIT – Der Fluch von Ophir

In diesem Spiel ist der berühmte Schriftsteller Tory Harlane spurlos verschwunden und die Spieler und Spielerinnen wurden beauftragt, ihn zu finden. Zuletzt wurde er im Hotel Ophir, tief in den Wichita Mountains in Oklahoma, gesehen, wo er über angebliche Spukhäuser recherchiert hat. Es gibt viele Gerüchte über diesen abgelegenen Ort: Gerüchte über eine angebliche Stadt aus Gold, über unerklärliche Phänomene und auch über einen Fluch. Und dann ist da noch dieser unheimliche Komet am Himmel, dessen Erscheinen einen Schauer über den Rücken jagt.

So macht man sich auf die Suche nach dem Vermissten, untersucht das Hotel nach Hinweisen, entdeckt mysteriöse Relikte, löst Rätsel und entschlüsselt die Geheimnisse des Ophir, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. Es gilt, das Verschwinden von Tory Harlane aufzuklären und aus dem Hotel zu entkommen. Im App Store bekommt EXIT – Der Fluch von Ophir sehr gute 4,6 Sterne von den Nutzern und Nutzerinnen spendiert.



EXIT – Die Prüfung des Greifen

Im zweiten Escape Room-Erlebnis aus der EXIT-Reihe wird man mit ins Jahr 1837 zum sagenumwobenen Schloss Greifenstein genommen. Die Gräfin höchstpersönlich hat den Spieler bzw. die Spielerin eingeladen, um ihr als Experte beizustehen. Weder die holprige Kutschfahrt durch die nebligen Wälder noch die Warnungen der Einheimischen sorgen für Abschreckung. Doch was ist dran an den Gerüchten, die Gräfin wäre seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen worden und Geister würden die steinernen Hallen von Greifenstein heimsuchen? Im Schloss angekommen, lässt einen das alte Gemäuer nicht wieder los. Nur wenn man die Prüfungen der Gräfin bestehst und sich als würdig erweist, kann man sie – und sich selbst – aus dem Schloss befreien und den Fluch besiegen.

Es heißt also, sich auf die Suche nach der Schlossherrin zu machen, ihre Gemächer nach Artefakten von Vorgängern zu durchsuchen, die Bibliothek nach Hinweisen auf die Familie von Greifenstein zu durchstöbern, mysteriöse Relikte im Schlosshof zu entdecken, knifflige Rätsel in der Familienkrypta zu lösen und auch über das Schloss – und das Spiel – hinauszudenken. Die Geister des Schlosses helfen, Hexenrezepte zu entschlüsseln, Folianten, Medaillons und Schatullen zu öffnen oder das seltsame Stundenglas zu entziffern. Ob man der Aufgabe gewachsen ist und die Gräfin aus ihrer scheinbar ausweglosen Situation befreien kann, wird der Spielverlauf zeigen. Auch für dieses Spiel werden im Durchschnitt hervorragende 4,7 Sterne vergeben.



Solltet ihr also Interesse an den beiden EXIT-Games von Kosmos haben, gilt es wie immer, schnellstmöglich den Kauf-Button zu betätigen. Wir können nicht vorhersagen, wie lange das Rabatt-Angebot von Kosmos noch gilt. Abschließend wichtig zu wissen: Anders als die physischen Varianten der Spiele kann hier nicht mit mehreren Personen am Fall geknobelt werden.