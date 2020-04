Kommentar: Warum ich gerne wieder in den Apple Store gehen würde

In Deutschland dürfen seit vergangener Woche wieder Geschäfte des Einzelhandels öffnen. Zumeist galt bisher eine Beschränkung von 800 Quadratmetern, mittlerweile machen bei uns in Nordrhein-Westfalen auch wieder größere Geschäfte auf, sie müssen ihre Verkaufsfläche aber reduzieren. Über den Sinn oder Unsinn dieser Maßnahmen kann man sicherlich diskutieren – ich persönlich habe aktuell aber einen ganz anderen Wunsch.

Ich würde gerne wieder in den Apple Store gehen, beispielsweise in Oberhausen. Dieser hätte schon in der vergangenen Woche öffnen dürfen, bislang hält sich Apple aber vornehm zurück. Eigentlich ja keine schlechte Sache und durchaus lobenswert, allerdings steht gar nicht mal das durchaus verzichtbare Shopping-Erlebnis im Vordergrund.

So würde ich beispielsweise gerne die Service-Leistungen von Apple in Anspruch nehmen. Seit einigen Wochen funktioniert die Kamera meines iPhone 11 Pro Max nicht mehr richtig: Ich kann nur noch zwei der drei Kamera-Module nutzen. Das ist schon ärgerlich, denn ab und zu würde ich dann doch gerne auf die Ultraweitwinkel-Kamera zurückgreifen, um Schnappschüsse aufzunehmen. Ebenfalls ärgerlich: Die Kamera startet immer im Tele-Modus, auf das normale Objektiv muss ich stets manuell umschalten.

Eher würde ich mein Auto für einige Tage einschicken

Zurücksetzen, Werkseinstellungen, Updates – all das hat bisher nichts gebracht und ich bin nicht nur mit meinem Latein am Ende, sondern mittlerweile auch ein bisschen genervt. Natürlich könnte ich das iPhone einschicken oder bei einem autorisierten Partner wie Gravis oder Cyberport abgeben, dann aber müsste ich mehrere Tage auf das Gerät verzichten. Im Apple Store erhoffe ich mir dagegen eine schnelle Diagnose und möglicherweise einen direkten Austausch des Geräts.

Immerhin ist das iPhone am Ende des Tages auch so etwas wie mein Arbeitsgerät und im Alltag unverzichtbar. Vergleichbar ist das vielleicht sogar schon mit einem Auto, auf das sicherlich nicht jeder ein paar Tage verzichten könnte, weil es zur Reparatur eingeschickt wird. Werkstätten und Autohäuser hatten in den vergangenen Woche durchgängig geöffnet und durften ihre Service-Leistungen anbieten. Apple durfte genau das lange Zeit nicht im gewohnten Umfang und aktuell verzichtet man aus freien Stücken darauf. Aber: Bloomberg teilt die Aussagen der Apple-Managerin Deirdre O’Brien und berichtet, dass die Ladengeschäfte im Mai wieder öffnen werden.

Nun bin ich auf eure Meinung gespannt: Sollten die Apple Stores weiterhin geschlossen bleiben, da man durchaus darauf verzichten kann? Oder habt ihr möglicherweise sogar selbst ein Anliegen und wünscht euch, dass Apple seine Geschäfte wieder öffnet? Eine Teil-Öffnung wäre ja denkbar: Die Ausstellungsfläche bleibt geschlossen, während der Service an der Genius Bar weitergeht.