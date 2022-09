Neue iPhone-Generation: Der Akku soll länger halten

Auf der gestrigen Keynote hat sich Apple vornehm zurückgehalten, als es um die Batterielaufzeit der neue iPhone-Modelle ging. Ganz egal ob das iPhone 14 Pro oder das iPhone 14, alle neuen Modelle sollen eine Akkulaufzeit über den gesamten Tag bieten. Das neue iPhone 14 Plus soll sogar die beste Akkulaufzeit haben, die es jemals in einem iPhone gab. Aber was heißt das konkret in Zahlen? Die technischen Spezifikationen im Apple Online Store liefern Antworten.

1 Stunde mehr Akkulaufzeit bei Videowiedergabe mit dem iPhone 14 Pro im Vergleich zum iPhone 13 Pro

im Vergleich zum iPhone 13 Pro 1 Stunde mehr Akkulaufzeit bei Videowiedergabe mit dem iPhone 14 Pro Max im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max

im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max 1 Stunde mehr Akkulaufzeit bei Videowiedergabe mit dem iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 13

im Vergleich zum iPhone 13 7 Stunden mehr Akkulaufzeit bei Videowiedergabe mit dem iPhone 14 Plus im Vergleich zum iPhone 13 (kein eigener Vorgänger)

Apple hat die guten Werte aus der 13er-Generation also noch einmal steigern können. Eine Stunde klingt nicht viel – gerade der Vergleich zum zwei Jahre alten Generation ist aber beeindruckend. Während das alte iPhone 12 Pro Max bei der Videowiedergabe auf nur 20 Stunden kam, sind es beim iPhone 14 Pro Max schon 29 Stunden. Das ist eine Steigerung um fast 50 Prozent.

Welche Auswirkungen hat das Alway-On Display?

Aber ist eine Video-Wiedergabe im Apple-Labor nun tatsächlich relevant für den Alltag? Hier könnte es durchaus etwas anders aussehen, denn immerhin haben die neuen Pro-Modelle ein Alway-On Display, das ständig eingeschaltet ist.

Echte Erfahrungswerte liefert uns hier nur die Apple Watch, die seit einigen Jahren auf ein eben solches Display setzt. Auch hier wird die Bildwiederholrate auf ein Bild pro Sekunde reduziert, wenn die Uhr im Standby ist. Der Akkuverbrauch ist dadurch zwar gestiegen, hat meiner Meinung nach aber keine kritische Grenze überschritten.

Zudem gehe ich davon aus, dass Apple sich rund um das Always-On Display im iPhone 14 Pro noch den einen oder anderen Trick wird haben einfallen lassen. Es ist davon auszugehen, dass das Display in der Hosen- oder Jackentasche komplett ausgeschaltet wird, um den Akku zu schonen.