Apple Watch: Armbänder des Ultra-Modells sind mit Series 8 kompatibel

Aus der in der Gerüchteküche hoch gehandelten Apple Watch Pro ist am Ende die Apple Watch Ultra erhalten. Wie vermutet hat die besondere Uhr ein etwas anderes Gehäuse erhalten. Apple gibt als Größe 49 Millimeter an, so groß war bisher noch keine Apple Watch. Die gute Nachricht allerdings: Alte Armbänder sind mit der neuen Uhr kompatibel. Und auch anders herum: Die neuen Armbänder für die Apple Watch Ultra könnt ihr auch mit eurer Apple Watch Series 8 oder sogar älteren Uhren nutzen.

Apple hinterlässt uns dazu in seinem Online-Shop den folgenden Hinweis: „Das Trail Loop, Alpine Loop und Ocean Armband sind für die Apple Watch Ultra designt und passen am besten zum 49 mm Gehäuse. Die Armbänder sind auch kompatibel mit den 44 mm und 45 mm Gehäusen.“

Die Armbänder für die Apple Watch Ultra kosten 99 Euro und scheinen durchaus beliebt zu sein. Für einige der verfügbaren Konfigurationen beträgt die Lieferzeit bereits 8 bis 10 Wochen.

Das sind alle neuen Apple Watch Armbänder im Überblick

Apple war mal wieder mehr als fleißig und hat zusammen mit den neuen Uhren zahlreiche neue Armbänder am Start. MacRumors hat bereits alle Neuerscheinungen gesammelt und die folgenden Screenshots erstellt. Ich finde die Übersicht mehr als gelungen und möchte sie auch mit euch teilen. Alle neuen Armbänder könnt ihr ab sofort im Apple Online Store bestellen.

Das neue Alpine Loop in drei verschiedenen Farben. Es ist eines der drei neuen Armbänder für die Apple Watch Ultra und kostet 99 Euro.

Für den gleichen Preis gibt es das Trail Loop, auch hier bezahlt ihr 99 Euro.

Das Ocean Band ist perfekt für Aktivitäten im Wasser vorbereitet und das dritte neue Armband für die Apple Watch Ultra. Es kostet ebenfalls 99 Euro und ist ebenfalls in drei verschiedenen Farben verfügbar.

Das Solo Loop aus Silikon gibt es für 49 Euro in fünf neuen Farben.

Das gewebte Solo Loop, einer meiner Favoriten, ist für 99 Euro in ebenfalls fünf neuen Farben erhältlich.

Das klassische Sportarmband gibt es sogar in sieben neuen Farben. Ob Apple selbst da noch den Überblick behält?

Das Sport Loop gefällt mir ausgesprochen gut, das neue Sturmblau ist auch meine Wahl für die Apple Watch Series 8 gewesen.

Das Nike Sport Band gibt es in vier neuen Farben, genau wie das Nike Sport Loop mit dem „Just Do It“ Schriftzug.

Rund um seine Lederarmbänder präsentiert Apple ebenfalls fünf neue Designs.

Und dann wären da ja noch die luxuriösen Leder-Armbänder von Hermes, für die man auch gerne mal weit über 800 Euro auf den Tisch legen kann.