Nomad Modern Leather Folio: Hochwertiger Lederumschlag schützt das M4 iPad Pro

Da Apple seit geraumer Zeit auf Lederprodukte verzichtet, müsst ihr euch bei Interesse bei Drittanbietern umsehen. Für das M4 iPad Pro bietet Nomad ab sofort eine Echtlederhülle in Schwarz und Braun an. Für den Luxus müsst ihr tief in die Tasche greifen, denn die Hülle für das 11-Zoll iPad Pro kostet 110 Euro und die Variante für das größere 13-Zoll iPad Pro liegt bei stolzen 135 Euro.

Nomad setzt auf ein robustes Glasfasergehäuse, das mit einem Lederumschlag versehen ist. Hier kommt nachhaltig gewonnenes Vollnarbenleder zum Einsatz, das mit der Zeit eine Patina und somit einen unverwechselbaren Look entwickelt. Innen ist der Umschlag mit Mikrofaser ausgekleidet, sodass für samten Schutz gesorgt wird. Die integrierten Magnete sorgen dafür, dass das iPad perfekt in der Hülle sitzt und der Deckel stellt sicher, dass das iPad automatisch aufwacht und in den Standby geschickt wird. Mit dabei ist eine Lasche, in der auch der Apple Pencil Pro oder Apple Pencil USB-C gehalten wird.

Die 2,4 Millimeter dicke Folio-Abdeckung lässt sich falten, um das iPad Pro in verschiedenen Blickwinkeln aufstellen zu können. Die Rückseite selbst ist nur 2,2 Millimeter dick.

Nomad hat schon immer sehr hochwertige Lederprodukte gefertigt, die man als Premium bezeichnen kann. Gleichzeitig muss man auch einen echten Luxus-Preis bezahlen.