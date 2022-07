Ab 15. September: Amazon Prime wird auch bei uns teurer

Im Februar hat Amazon Prime den Preis in den USA schon angehoben, jetzt wird Prime auch bei uns teurer. Mit einer E-Mail an Bestandskunden und Kundinnen kündigt Amazon die Preiserhöhung zum 15. September 2022 an.

Ab dem 15. September 2022 erhöht sich die Gebühr der Prime-Mitgliedschaft von 7,99€ auf 8,99€ (inkl. MwSt.) bei monatlicher Zahlung und von 69,00€ auf 89,90€ (inkl. MwSt.) bei jährlicher Zahlung. Die Änderung wird für dich frühestens mit Fälligkeit deiner nächsten Zahlung, am oder nach dem 15. September 2022 wirksam. Deinen nächsten Zahlungszeitraum kannst du in deinem Amazon-Konto einsehen. Die Anpassung erfolgt gemäß Ziffer 5.2 und 5.3 der Amazon Prime Teilnahmebedingungen. Wir nehmen diese Änderung in Anbetracht von generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation vor. Diese führen zu einer Steigerung der Kosten des Prime-Services in deinem Land und beruhen auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen.

Prime ist schon lange nicht mehr nur bevorzugter Versand. Es gibt exklusive Angebote, Zugriff auf Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Prime Gaming, Amazon Photos, Gratis Same-Day Lieferung und Premiumzugang zu Blitzangbeoten.

Die Frage an euch: Ist eure Schmerzgrenze erreicht oder bleibt ihr weiterhin Amazon Prime treu?