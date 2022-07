Torchlight – Infinite: Action-Rollenspiel kann ab sofort vorbestellt werden

Wer sich spieletechnisch im Action-Rollenspiel- und Hack’N’Slay-Bereich bewegt, wird sicherlich schon von der Torchlight-Reihe gehört haben. Seit 2009 ist das von Runic Games entwickelte Spiel bereits am Markt vertreten und wurde zuvor vor allem für Desktop-Rechner und die Xbox vertrieben. Nun soll aber schon bald auch eine mobile Variante für iOS und iPadOS erscheinen, Torchlight: Infinite (App Store-Link).

Die Neuerscheinung befindet sich gerade in einem geschlossenen Beta-Test und soll im Oktober dieses Jahres in die offene Beta übergehen, die dann auch für iOS und Android verfügbar sein wird. Als Veröffentlichungsdatum wird der 12. Oktober 2022 angegeben, allerdings gibt es auch noch keine offizielle Ankündigung. Auf der offiziellen Torchlight: Infinite-Website heißt es lediglich „Veröffentlichung im Oktober 2022“. Auf der Seite sind auch bereits Vorab-Registrierungen für das Spiel möglich.

Torchlight: Infinite wird aller Voraussicht nach als Freemium-Titel veröffentlicht werden – so berichtet das immer gut informierte Spiele-Magazin TouchArcade. Auch in der App Store-Beschreibung ist von einem Free-to-Play-Konzept die Rede. Das Spiel ist mit 3,9 GB an Speicherplatzbedarf ein echter Brocken und benötigt zur Installation zudem mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät. Zur Hintergrundgeschichte und zum Gameplay heißt es im App Store:

„200 Jahre nach Fackellicht II, als Ember Tech in jeden Winkel des Landes Leptis vorgedrungen ist, nachdem die Menschen die Kraft von Ember für Maschinen und magische Praktiken genutzt haben. Jenseits der blühenden Zivilisation beginnt die unaufhörliche Dunkelheit, die korrumpierte Ember-Kraft beginnt alles Leben, das um die Energiequelle herum aufgebaut wurde, zu verzehren und zu überlisten […]. Als die Zivilisation vor einer schrecklichen Krise steht, taucht ein Team von Helden mit elitärer Macht auf. Von Schlacht zu Schlacht kämpfend, stellen sich die Fackellicht-Helden der Dunkelheit. Jeder Fackellicht-Held bekräftigt den unglaublichen Glauben und entfesselt einzigartige Kräfte, während sie sich auf die epische Quest einlassen, die von der Dunkelheit verdorbenen Amberons zurückzuschlagen.“

In Torchlight: Infinite wird es anfangs neben fünf Helden auch 24 Talent-Tabs, mehr als 200 Ausrüstungsgegenstände und über 230 mächtige Skills geben, um die Spielfigur nach den eigenen Präferenzen anpassen zu können. Mit Thea hält zudem eine ganz neue Figur Einzug in das Torchlight-Universum: Eine Gottheit mit magischen Kräften, die sich zu bereits vorgestellten Charakteren gesellt. Wer sich erste Eindrücke von der Neuerscheinung verschaffen möchte, kann sich abschließend den Trailer bei YouTube genauer ansehen.