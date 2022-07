Netflix-App integriert Link für externen Abo-Abschluss

Wer als Neukunde oder Kundin die Netflix-App heruntergeladen hat und demnach kein Konto beim Videostreamingdienst besitzt, konnte mit der App nichts anfangen, da man ohne Login rein gar nichts machen kann. Dieser Umstand der schlechten Benutzererfahrung wurde oft kritisiert und seit März dieses Jahres dürfen sogenannte „Reader“-Apps immerhin einen externen Link einbauen, um so zur Webseite des Anbieters weitergeleitet zu werden.

Was so simpel und einfach klingt, ist aber auch eine Hürde. Entwickler und Entwicklerinnen können nicht einfach einen Link einbauen, sondern müssen die Integration von externen Links bei Apple beantragen. Natürlich gibt es diverse Auflagen und Regeln, Apple prüft genau, ob eine App berechtigt ist einen Link einzubauen. Bei Netflix hat man die Integration erlaubt und ab sofort gibt es auf der Startseite der iOS-App einen Verweis auf die Netflix-Webseite, um dort einen Account anlegen zu können.

Zum Hintergrund: Apple hat es Entwicklern und Entwicklerinnen verboten auf externe Webseiten zu verlinken. So wollte Apple die Anbieter dazu drängen, dass die In-App-Käufe (und damit auch die Provision in Höhe von 30 Prozent) genutzt werden. Ein Umweg über die Anbieterwebseite mit einem externen Abo-Abschluss war so eben nicht direkt in der App möglich.