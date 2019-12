Amazon-Angebote: JBL, Philips Hue & DJI Osmo Pocket

Die kleine Soundbox JBL GO+ ist schnell in der Jackentasche verschwunden. Per Bluetooth kann man schnell und einfach Musik abspielen. Die Laufzeit liegt bei bis zu 5 Stunden. Der Klang ist für die Größe in Ordnung. Kostet heute nur 19,99 Euro statt 24 Euro.

2.454 Bewertungen JBL GO+ kleine Soundbox, tragbarer... Klein aber oho: Der kompakte Bluetooth Speaker bietet tollen Sound in JBL-Qualität - ein All-in-One-Lautsprecher und idealer Begleiter für Wireless Musik Streaming zuhause oder unterwegs

Lieblingsmusik to go? Dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus mit 730 mAh steht Musikhören nichts mehr im Wege - mit der Lautsprecherbox sind somit bis zu 5 Std. Musikgenuss möglich

Der JBL LIVE 400BT ist ein On-Ear-Kopfhörer mit bis zu 24 Stunden Laufzeit. Alexa ist hier direkt integriert, so könnt ihr euer Smart Home steuern, Playlists abrufen und mehr. Die schwarze Variante kostet nur noch 69 Euro statt 89 Euro.

26 Bewertungen JBL LIVE 400BT kabellose On-Ear Kopfhörer in... Einfach aufsetzen und den unverkennbaren JBL Signature Sound genießen: Die Ohrhörer sorgen den ganzen Tag über für wahren Musikgenuss und sind leicht und angenehm zu Tragen

Den ganzen Tag rocken? Mit diesen JBL Headphones auf jeden Fall Denn nur nach zwei Stunden Ladezeit sind die Over-Ear Kopfhörer vollständig aufgeladen und bieten bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit

Bei den Harman Kardon Soundsticks III handelt es sich um ein außergewöhnliches Audiosystem. Es handelt sich um die Version ohne Bluetooth, diese werden noch ganz klassisch per Klinkenkabel angeschlossen. Aktuell zahlt man nur 119 Euro, der Preisvergleich liegt bei 151 Euro.

278 Bewertungen Harman/Kardon Soundsticks III LED Desktop... Der Design-Klassiker unter den 2.1 Multimedia-Lautsprechern in der neuesten Version

Acht Vollbereichslautspecher und ein nach unten abstrahlender, aktiver Subwoofer für perfektes Klangerlebnis über den gesamten Frequenzbereich sowie außergewöhnliche Basswiedergabe

Philips Hue: Wieder neue Angebote

Da wäre zum Beispiel die Philips Hue Discover, die erstmals nur 99,99 Euro kostet. Das bunte Flutlicht ist mit 2300 Lumen wirklich sehr hell. Eignet sich sehr gut für große Einfahrten, Höfe und Co. Nächster Preis liegt bei 125 Euro.

40 Bewertungen Philips Hue White and Color Ambiance LED Flutlicht... Philips Hue Flutlicht Discover – Die White & Color Ambiance Leuchte lässt sich einfach in ein bestehendes Philips Hue System integrieren. Zur Steuerung ist eine Philips Hue Bridge notwendig (nicht...

IP44 Schutzklasse für den Außenbereich: Durch das hochwertige Gehäuse ist die Gartenleuchte vor Feuchtigkeit & Staub geschützt. Durch das Hochvolt-System (220 - 240V) kann die Leuchte an Ihre...

Noch mehr Hue-Deals

Philips Hue White E27 LED Lampe Starter Set, zwei... Schnelle Einbindung in das Hue System möglich: Einfach die LED-Lampe mit der im Lieferumfang enthaltenen Bridge verbinden und in Ihrer Smart Home Umgebung aktivieren

Hue White & Col. Amb. E27 Doppelpack 2x806lm... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10 Lampen in einem Raum steuern

Philips Hue White and Color Ambiance GU10 LED... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10 Lampen in einem Raum steuern

Philips Hue White & Col. Amb. E27 3er Starter Set... Der einfache Einstieg in die Smart Home Beleuchtung: Hue LED-Lampen mit der Hue Bridge verbinden und Licht individuell per Hue App im gesamten Eigenheim steuern

Hue White E27 Wireless Dimming Kit 1x806lm... Dimmer mit Schrauben oder mitgeliefertem Klebeband anbringen und Ihre Lampen über Dimmschalter oder Hue Bluetooth App flexibel steuern

Hue White E27 3er Starter Set 3x806lm Bluetooth,... Der einfache Einstieg in die Smart Home Beleuchtung: Hue LED-Lampen mit der Hue Bridge verbinden und Licht individuell per Hue App im gesamten Eigenheim steuern

Philips Hue White Ambiance E27 LED Lampe Starter... Philips Hue Starter Set - Schnelle Einbindung in das Hue System möglich: Einfach die LED-Lampe mit der im Lieferumfang enthaltenen Bridge verbinden und in Ihrer Smart Home Umgebung aktivieren

Philips Hue Bridge, zentrales, intelligentes... Philips Hue Bridge - Stellen Sie Ihr eigenes, persönliches Philips Hue System zusammen. Die Philips Hue Bridge bildet den Anfang und ist das zentrale, intelligente Steuerelement Ihres Philips Hue Systems

Der DJI Osmo Pocket wird zusammen mit einer Verlängerungsstange für 309 Euro verkauft. DJI Osmo Pocket verfügt über einen praktischen Handgriff, in den in diesem Fall ein kleiner 1″-Touchscreen sowie verschiedene Buttons zur Aufnahme und Bedienung eingelassen sind. Im Inneren werkelt eine Kamera mit 1/2.3“-Sensor und f/2.0-Blende, die Videoaufnahmen mit 4K-Auflösung mit 60 fps bei 100 Mbps erlaubt, sowie auch Fotos mit 12 Megapixel bei einer Pixelgröße von 1,55 μm schießen kann. Die Kamera ist darüber hinaus mit einer mechanischen Drei-Achsen-Stabilisierung samt passiver, geräuschloser Kühlung ausgestattet, so dass perfekte verwacklungsfreie Aufnahmen möglich sind. Der Preisvergleich liegt bei 285 Euro, ob ihr für die Stange 24 Euro mehr bezahlen wollt, ist euch überlassen.