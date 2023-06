Apple plant neuen Apple Store in Dortmund, München soll weiteres Geschäft bekommen

Apple soll in den nächsten Jahren einen starken Expansionskurs einschlagen, weltweit sollen mehr als 50 neue Apple Stores entstehen. Laut Bloomberg will Apple 15 neue Ladengeschäfte im asiatisch-pazifischen Raum, fünf in Europa und im Nahen Osten sowie vier weitere in den USA und Kanada eröffnen. Doch es sind nicht nur neue Geschäfte geplant, zahlreiche Locations soll umgestaltet und auf den neusten Stand gebracht werden.

Apple plant im Ruhrgebiet den nächsten Apple Store, die Stadt Dortmund soll einen eigenen Store bekommen. Dieser soll allerdings erst für Oktober 2025 geplant sein, wobei es hier erste Gespräche, aber noch keinen fixen Abschluss gibt. Für München steht zudem ein weitere Store auf dem Plan, als Ort wird hier der Sattlerplatz genannt. Dieser wird jetzt als Georg-Kronawitter-Platz bezeichnet, da die Stadt eine komplette Neugestaltung mit anspruchsollen Neubauten, einem Hotel, einer neuen Fußgängerzone und öffentliche Flächen plant. Laut der Süddeutschen Zeitung soll in der Mitte des Platzes ein „Gebäude in spektakulärer Glasarchitektur“ gebaut werden, in das ein Apple Store einziehen soll. Hier soll es aber erst 2027 soweit sein.