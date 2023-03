Baseball Stars Professional: Neuer Klassiker der Neo Geo-Konsole veröffentlicht

Retro-Fans alter Spielkonsolen kommen im App Store mittlerweile immer mehr auf ihre Kosten. Mit Baseball Stars Professional (App Store-Link) ist nun ein weiterer Retro-Titel erschienen, der seinen Ursprung auf der Neo Geo-Konsole von SNK hatte. Letztere war die erste Konsole mit einem Memory-Slot, die es erlaubte, Spielstände zu speichern. Seinerzeit entwickelte Hersteller SNK „Spiele, die in Sachen Grafik, Sound und Musik neue Maßstäbe setzten“, so Wikipedia.

Diese Spiele-Klassiker kommen nun als aktualisierte Versionen mit Hilfe von SNK und Hamster nach und nach auf die PS4-, Nintendo Switch- und Xbox-Plattformen, und halten auch Einzug auf mobilen Geräten unter iOS und Android. So hat das Entwicklerteam bereits Titel wie ZED Blade, Puzzled, Mutation Nation und World Heroes 2 herausgegeben. Nun folgt also mit Baseball Stars Professional ein weiterer Titel, der ab sofort für 3,99 Euro zu haben ist. Der Download kann ab iOS/iPadOS 11.0 oder neuer angestoßen werden, zudem wird etwa 178 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung für Menüs und Anleitungen ist bereits vorhanden.

Eines der ersten Neo Geo-Games mit VS- und Turniermodus

Baseball Stars Professional ist ein Baseballspiel, das erstmals 1990 von SNK veröffentlicht wurde. Vom Entwicklerteam heißt es zum Sportspiel im App Store: „Als einer der ersten Titel bei der Einführung des Neo Geo wurde es mit einem VS-Modus und einem Turniermodus ausgestattet. Die dynamischen Animationen und leistungsstarken Produktionen sorgten für ein spannendes Spiel.“

Grundsätzlich richten sich die für Mobilgeräte und moderne Konsolen neu aufgelegten Gaming-Klassiker der Neo Geo-Konsole an alle Spielerinnen und Spieler. In der Realität dürften die Retro-Games jedoch nur bei hartgesottenen Fans der früheren Konsole oder Gamern mit einem Hang zu Spielen im Vintage-Look auf große Begeisterung stoßen. Alle von SNK und Hamster veröffentlichten Neo Geo-Titel für iOS und iPadOS findet ihr unter diesem Link.