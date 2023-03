Jabra erweitert die Evolve2-Reihe: Neue Headsets für hybrides Arbeiten

Eine Jabra-Studie aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass 80 Prozent aller Meetings weltweit entweder vollständig virtuell oder hybrid ablaufen. Mittlerweile betrachtet eine zunehmende Anzahl Menschen ihren Laptop, Headset und einen beliebigen Ort mit starker Internetverbindung als ihr Büro und arbeiten so vermehrt auch in einem Co-Working Space, einem Café oder einer Bibliothek.

Die neuen Evolve2-Headsets sollen es den Benutzern und Benutzerinnen unabhängig von ihrer Umgebung ermöglichen, konzentriert zu arbeiten und jederzeit Anrufe und Meetings zu führen. Darüber hinaus verfügen sie über einen optimierten Klang für den professionellen Einsatz und für das Hören von Musik, so dass ein Wechsel des Headsets in der Pause nicht erforderlich ist. Die Evolve2-Produktlinie wurde nun um drei Modelle der Mittelklasse erweitert: Das Jabra Evolve2 65 Flex, das Jabra Evolve2 55 und das Jabra Evolve2 50 wurden für flexibles und hybrides Arbeiten konzipiert.

Jabra Evolve2 65 Flex: Professionelles Headset mit Faltdesign

Das Jabra Evolve2 65 Flex verfügt über ein Falt- und Mitnehm-Design mit zusammenklappbarem, gelenkigen Kopfbügel und schlanken Ohrmuscheln. Im Lieferumfang enthalten ist eine weiche Aufbewahrungstasche aus nachhaltigem Material, so dass sich das Headset auch in der kleinsten Tasche verstauen lässt. Dank leistungsstarken Chips, fortschrittlichem digitalen Algorithmus und Jabra ClearVoice-Mikrofonen für Großraumbüros kann man sicher sein, dass man auch in lauten Umgebungen Gespräche gut verstehen kann. Die Chips und die Geräuschunterdrückung bieten ein Hybrid Active Noise Cancelling (ANC), und die eng anliegenden Memory Foam-Ohrmuscheln schirmen mehr als zuvor von der Umgebung ab.

Das Evolve2 65 Flex ist zudem mit der Jabra Air Comfort-Technologie und flexiblen Hörmuscheln ausgestattet, die sich bei jeder Bewegung dynamisch anpassen. Das macht das Headset bequem – egal wie lange es getragen wird. Die Technologie enthält außerdem einen weichen, perforierten Schaumstoff im Inneren des klappbaren Kopfbügels, der eine sanfte Polsterung bietet.

Das Headset verfügt über ein 360°-Busylight, einen kurzen, versteckten Mikrofonarm und ist zertifiziert für alle führenden virtuellen Meeting-Plattformen wie Microsoft Teams, Google Meet und Zoom. Es ermöglicht bis zu 32 Stunden Musikgenuss und bis zu 20 Stunden Gesprächszeit bei ausgeschaltetem ANC/Busylight und ist somit optimal gerüstet für den ganztägigen Einsatz.

Jabra Evolve2 55 und 50: On-Ear-Headsets mit besonderem Komfort

Mit dem kabellosen Modell Evolve2 55 und der kabelgebundenen Variante Evolve2 50 stattet Jabra weitere professionelle Headsets mit der ANC-Technologie aus. Die Lösungen verfügen über ein einzigartiges Akustikkammerdesign, maßgeschneiderte 28-Millimeter-Lautsprecher, einen eigens für die Sprachisolierung entwickelten Chipsatz sowie zwei hochwertige Mikrofone mit Geräuschunterdrückung.

Beide Produkte sind für alle führenden virtuellen Meeting-Plattformen wie Microsoft Teams, Google Meet und Zoom zertifiziert und bieten dank Jabra Air Comfort Technologie hohen Tragekomfort.

Preise und Verfügbarkeiten

Das Jabra Evolve2 65 Flex, Jabra Evolve2 55 und Jabra Evolve2 50 werden ab April erhältlich sein. Das Jabra Evolve2 65 Flex wird dann 299 Euro (349 Euro mit schnurloser Ladestation) kosten, das Evolve2 55 Stereo 229 Euro (269 Euro mit Ladestation), und das Evolve2 55 Mono 219 Euro (259 Euro mit Ladestation). Für das Evolve2 50 Stereo wird eine UVP von 179 Euro veranschlagt, das Evolve2 50 Mono soll zum Preis von 169 Euro in den Handel kommen.