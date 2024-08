EcoFlow: Neues Power Kits 5 kVA 48 V-Energiesystem vorgestellt

Gegenwärtig steht nicht nur die Unterhaltungselektronik-Messe der IFA 2024 in Berlin in den Startlöchern, auch im nordrhein-westfälischen Düsseldorf lockt der Caravan Salon vom 31. August bis zum 8. September interessierte Besucher und Besucherinnen in die Ausstellungshallen. Auch der mittlerweile bei uns etablierte Hersteller EcoFlow wird beim Caravan Salon zugegen sein und erstmals eine innovative Neuigkeit präsentieren.

Mit dem EcoFlow Power Kits 5 kVA 48 V Energiesystem bietet das Unternehmen laut eigener Aussage die „weltweit erste vollständig integrierte Plug & Play-Energielösung, die speziell für Reisemobile entwickelt wurde“, an. Das EcoFlow Power Kits 5 kVA 48 V-Energiesystem besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten, die zusammen eine umfassende Energieversorgungslösung für Wohnmobile bieten:

Der Power Hub und die 48 V 5 kWh LFP-Batterie bilden das Kernstück des Systems und stellen die kleinste Einheit des Systems dar.

Der Power Hub 5kVA, bietet eine All-in-One-Lösung mit hoher Leistung und der Fähigkeit, 11 kWh in nur einer Stunde zu laden. Er ermöglicht eine erweiterbare Batteriekonfiguration mit bis zu neun 5 kWh LFP-Batterien.

Das 30/50 A Smart Distribution Panel wurde für große Wohnmobile mit einem 50 A Anschluss entwickelt. Es erfasst die Lastdaten jedes AC- und DC-Stromkreises in Echtzeit und bietet Anschlüsse für 50 A-Service sowie mehrere AC-Leistungsschalter und ferngesteuerte DC-Zweigstromkreise.

Weitere Komponenten wie Power Dock, Power Link und das PowerInsight 7 Zoll Display Kabine bieten gemeinsam mit den Kernkomponenten eine umfassende und flexibel anpassbare Energielösung.

Erweiterbare Kapazität von bis zu 45 kWh

Mit einer Leistung von bis zu 5.000 VA unterstützt das Power Kits 5 kVA 48 V System sowohl AC- als auch DC-Ausgänge und liefert laut EcoFlow „eine konstante und zuverlässige Stromversorgung“. Dank der erweiterbaren Kapazität von bis zu 45 kWh steht ausreichend Energie für ausgedehnte Abenteuer zur Verfügung, um mehr als sieben Tage autark leben zu können.

Mit einem Betriebsgeräusch von nur 48 dB soll das EcoFlow Power Kits-System zudem „eines der leisesten seiner Klasse“ sein und „einen komfortablen und geräuschlosen Betrieb“ ermöglichen. Leiser als eine Klimaanlage, kann das System bedenkenlos zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden, ohne die Ruhe in der Natur oder andere Camper zu stören. „Die einfache Installation und die ordentliche Verkabelung machen es zur idealen Wahl für alle, die eine zuverlässige und effiziente Energielösung für unterwegs suchen“, berichtet EcoFlow.

Zahlreiche Schutzfunktionen integriert

Der Hersteller hat bei der Entwicklung des Power Kits-Systems zudem höchsten Wert auf Sicherheit gelegt und branchenführende Schutzfunktionen integriert: Das System bietet umfassenden Schutz vor Feuer, Stößen, Druck, Wasser und Staub, um einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen wie Überschwemmungen, Winterstürmen oder Waldbränden zu gewährleisten. Dank seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Salznebel, Staub und Wasserdampf ist es für den Langzeiteinsatz in den unterschiedlichsten Umgebungen geeignet.

Das EcoFlow Power Kits 5 kVA 48 V-Energiesystem wird ab Ende 2024 für B2B-Bestellungen zu einem Einstiegspreis von 7.999 Euro erhältlich sein. Vertriebspartner und Händler, die am Produkt interessiert sind, können über die EcoFlow-Webseite Angebote einholen. Auch die Endkundschaft, die eine Kaufberatung wünscht, kann Interesse ebenfalls über diese Plattform bekunden.