August 2024: Die besten neuen Apps und Spiele

Ich habe Temple Run geliebt. Das Laufspiel ist zwar einfach gemacht, allerdings stellt sich schnell eine Art Suchfaktor ein. Nun gibt es eine Neuauflage auf Apple Arcade: Temple Run Legenden. Auch bei der Neuerscheinung bleibt das Spielprinzip unberührt, allerdings hat man sich hier für ein Level-basiertes Spiel mit einigen Erweiterungen entschieden. Diesmal müsst ihr nicht nur laufen, sondern könnt auch unter Wasser schwimmen. Auf eure Reise durch den Dschungel entdeckt ihr immer wieder Überraschungen.

Fortschritt zu tracken oder nachzuhalten kann ja schon für sich genommen ein Erfolgserlebnis erzeugen. Wer hakt zum Beispiel nicht gerne To-Do-Listen ab? Mit Checker hat Entwickler Mykola Harmash nun eine iPhone-App entwickelt, mit der ihr schnell und einfach alles tracken könnt, was euch so einfällt, sei es nun der tägliche Apfel, den ihr essen wollt, die 3 Liter, die ihr täglich trinken wollt oder die Sporteinheiten, die ihr pro Woche absolvieren möchtet.

Bereits acht Jahre ist es her, dass das Spielestudio Crescent Moon Games mit „Die Legende des Skyfish“ das erste Abenteuer von Little Red Hook, oder zu deutsch dem „kleinen Rothäkchen“, gelauncht hat. Legend of the Skyfish 2 spielt 100 Jahre nach dem Ende des Vorgängers. Der Frieden, den das kleine Rothäkchen am Ende des ersten Spiels wiederhergestellt hatte, ist wieder in Gefahr, denn dunkle Angreifer machen sich bereit. Als die zwei letzten verbliebenen Anhänger des Red-Hook-Clans müssen das Rothäkchen und ihre Meisterin nun die Angreifer abwenden und den Frieden bewahren.

Der für seine Brettspiel-Umsetzungen bekannte Publisher Marmalade Game Studio eine Neuauflage von Exploding Kittens in den App Store gebracht. Exploding Kittens 2 kann ab sofort für 4,99 Euro auf iPhone und iPad installiert werden. Ihr habt keine Ahnung, was euch in diesem Spiel erwartet? Die Regeln von Exploding Kittens sind im Prinzip ganz einfach: Alle Mitspielenden ziehen reihum aus einem Deck eine Karte, wobei man auf keinen Fall eine der Bomben ziehen darf. Diese kann man mit einer passenden Karte entschärfen, andernfalls scheidet man aus. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Aktionskarten, um Spielzüge zu überspringen, Gegner zu ärgern oder Angriffe abzuwehren.

Die Handhabung der App ist denkbar einfach: Nach dem Öffnen von Shareshot kann man direkt mit dem zuletzt aufgenommenen Screenshot loslegen, einen Screenshot aus der Bibliothek auswählen oder aus einer anderen Quelle importieren. Dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Gerät der Screenshot aufgenommen wurde. iPhone, iPad, Apple Watch, Macs und sogar der Apple TV werden unterstützt. Direkt danach wird der Screenshot in das passende Gehäuse eingesetzt. Im nächsten Schritt könnt ihr dann das Bildformat und einen Hintergrund wählen, alternativ auch ein transparentes Bild erzeugen.

Divide By Sheep 2 kostet 2,99 Euro, die Freischaltung der Vollversion erfolgt allerdings erst nach einigen Leveln per In-App-Kauf. Ihr könnt das Spiel also vorher kostenlos aus dem App Store laden und einfach ausprobieren. In Divide By Sheep 2 müsst ihr wieder die richtige Anzahl an Schafen in das passende Schlauchboot bringen. Dazu hüpfen die in Gruppen unterteilten Schafe per Wischgeste von Insel zu Insel. Und natürlich muss auch mal eines im Wasser landen, damit der Rest der Schafe danach ins Schlauchboot passt.

Das Design von Neuecast ist wirklich sehr schlicht und gefällt mir im Dunkelmodus besser als im hellen, weißen Modus. Da eine Verbindung zum Apple Podcasts-Katalog vorhanden ist, könnt ihr aus einer sehr großen Auswahl von Podcasts wählen und diese abonnieren. Episoden könnt ihr darüber hinaus auch offline verfügbar machen oder einfach streamen. Der Player ist ebenfalls einfach gehalten und blendet sogar nur den Titel statt des Covers ein.

Die Regeln von Hidden Through Time 2 sind schnell erklärt: Ihr müsst alle vorgegebenen Objekte in der bunten Welt finden und diese dann antippen, um damit zu interagieren. Aber Achtung: Manche Dinge lassen sich beispielsweise nur bei Nacht oder im Winter finden. Zum Glück gibt es eine extra Schaltfläche, mit der man die Zeit verändern kann. Ebenso können sich Gegenstände in Kisten oder Gebäuden verstecken, auch hier sollte man also auf die Suche gehen.