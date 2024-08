Exploding Kittens 2: Das absolut verrückte Kartenspiel

Vor ein paar Jahren waren Freddy und ich absolute Kings im Kartenspiel Exploding Kittens. Auf iPhone und iPad haben wir quasi in jeder Mittagspause zusammen mit anderen Personen online gespielt und konnten am Ende sogar Karten zählen und gefühlt in die Zukunft blicken. Nun sollten wir einen neuen Anlauf starten…

Denn immerhin hat der für seine Brettspiel-Umsetzungen bekannte Publisher Marmalade Game Studio eine Neuauflage von Exploding Kittens in den App Store gebracht. Exploding Kittens 2 (App Store-Link) kann ab sofort für 4,99 Euro auf iPhone und iPad installiert werden.

Im App Store wird zum Start versprochen: „Exploding Kittens 2 hat alles – anpassbare Avatare, Emojis, jede Menge Spielmodi und Karten voller skurrilem Humor und Animationen, die geschmeidiger sind als eine geölte Katze mit katzenminzangetriebenem Rausch!“

Ihr habt keine Ahnung, was euch in diesem Spiel erwartet? Die Regeln von Exploding Kittens sind im Prinzip ganz einfach: Alle Mitspielenden ziehen reihum aus einem Deck eine Karte, wobei man auf keinen Fall eine der Bomben ziehen darf. Diese kann man mit einer passenden Karte entschärfen, andernfalls scheidet man aus. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Aktionskarten, um Spielzüge zu überspringen, Gegner zu ärgern oder Angriffe abzuwehren.

Das neue Exploding Kittens 2 punktet mit einer deutschen Lokalisierung und zahlreichen Inhalten, auch einige Erweiterungen gibt es gegen zusätzliche Bezahlung bereits. Und auch optisch hat sich einiges getan, das Kartenspiel findet nun in einer schicken 3D-Umgebung statt. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich mit den ganzen Animationen so wirklich anfreunden kann.

Ein endgültiges Urteil will ich nach der ersten schnellen Runde noch nicht fällen. Ich werde Freddy heute aber auf jeden Fall noch zu einer Runde Exploding Kittens 2 herausfordern. Mal sehen, ob uns dieses verrückte Kartenspiel noch einmal in seinen Bann ziehen kann…

Und falls euch die digitale Version von Exploding Kittens nicht genug ist oder ihr einfach lieber selbst mit Freunden an einem Tisch spielt – natürlich gibt es die verrückten Katzen auch als klassisches Kartenspiel: