Eufy Wall Light Cam S100: Derzeit fast zum halben Preis

Ich habe seit einiger Zeit eine Video-Türklingel von Eufy im Einsatz und bin ziemlich zufrieden, insbesondere in Verbindung mit der optional erhältlichen Homebase. Ein anderes spannendes Produkt der Anker-Tochtermarke bekommt ihr derzeit zum Sparpreis: Die Eufy Wall Light Cam S100.

Die Kombination aus Wandleuchte und Kamera für den Außenbereich ist im vergangenen Jahr für 170 Euro gestartet und wird derzeit deutlich günstiger angeboten. Eine einzelne Wandleuchte gibt es für 99,99 Euro, das Doppelpack ist sogar auf 170,99 Euro reduziert. Das ist schon ein ziemlich starker Preis, zumal auch der Funktionsumfang wirklich beeindruckend ist.

Videos der Eufy-Kamera können lokal gespeichert werden

Die Eufy-App setzt zwar eine Registrierung voraus, danach könnt ihr die Eufy Wall Light Cam S100 aber ohne weitere Kosten nutzen. Es ist ein 4GB Speicher integriert, auf dem bis zu 25 Tage lang Aufzeichnungen der Kamera gespeichert werden können. Falls euch das nicht reicht, könnt ihr Cloud-Speicher dazu buchen oder eure Inhalte auf der optional erhältlichen Homebase speichern.

Die Eufy Wall Light Cam S100 ist mit einer ordentlichen 2K-Auflösung ausgestattet und bietet dank der beiden integrierten LEDs eine maximale Helligkeit von 1.200 Lumen. Dank der Beleuchtung ist auch Nachtsicht mit Farbe möglich. Dank des integrierten Bewegungsmelders kann das Licht natürlich auch einfach eingeschaltet werden, sobald eine Bewegung erkannt wird.

Und auch sonst wird einiges geboten: „Das Licht kann manuell, per Zeitschaltuhr, Bewegungsaktivierung, über Amazon Alexa oder den Google Voice Assistant ein- und ausgeschaltet werden. Außerdem kann die Beleuchtung so geplant werden, dass sie sich je nach Sonnenuntergang automatisch ein- und bei Sonnenaufgang wieder ausschaltet“, heißt es in der Produktbeschreibung. Auch 2-Wege-Audio und KI-Erkennung gehören zum Funktionsumfang.

Was ich ganz praktisch finde: Über die App kann das Licht auch frei gesteuert werden, sogar Farben sind möglich. Zudem gibt es die Option, die LEDs auch in Richtung Wand zu drehen und so für eine indirekte Beleuchtung zu sorgen. Damit dürfte die Eufy Wall Light Cam S100 auch bei der nächsten Gartenparty eine ziemlich gute Figur machen.

Nur auf eine Sache muss man verzichten: Die Anbindung in das Apple Home Ökosystem. Eine einfache Kamera-Anbindung oder auch HomeKit Secure Video sind nicht verfügbar. Zumindest im Zusammenspiel mit der oben erwähnten Video-Türklingel bin ich mit der Eufy-App aber recht zufrieden.

Angebot eufy Security Kabelgebundene Wall Light Cam S100, Außenleuchte mit Kamera, 2K... All-in-One Wandleuchte mit Kamera: Eine nahtlos integrierte Kamera mit Beleuchtung überwacht den Außenbereich des Hauses und beleuchtet eine Fläche...

Volle 2K HD Auflösung mit einem großen Blickfeld: Livestream und das Videomaterial in voller 2K-HD-Farbnachtsicht liefern alle Details glasklar. Die...